Les jeunes nageurs handisports de l'académie de Philippe Croizon s’entraînent à La Rochelle

Ils sont à La Rochelle pour une semaine d'entrainement intensif. Une vingtaine de jeunes nageurs en situation de handicap de l'académie de Philippe Croizon profitent des vacances pour changer d'air. Au programme, une à deux séance à la piscine Lucien Maylin chaque jour, mais également des sorties. Et dans toutes les têtes, il y a les championnats de France de Natation Handisport 2022, qui se tiendront le 4 juin à Valenciennes, dans le nord de la France.

Nolan Jalby et Selam Chapuy terminent toujours leur séance de deux heures et demi de natation. "C'était des 6x25, des 4x50 et des 4x100 mètres", détaille Nolan. Selam poursuit : "et nous aussi c'était du sprint, sur les quatre nages." Les deux adolescents le reconnaissent, la séance a été intense. Ils ont pourtant l'habitude de nager deux à quatre heures tous les jours, mais en ce moment ils partagent le bassin avec d'autres personnes, ce qui complexifie un peu les séances selon Nolan : "On nage un peu moins vite que les autres puisqu'on a tous un handicap différent. Selam n'a plus l'usage de ses jambes, moi c'est les bras et les jambes... C'est une difficulté supplémentaire à surmonter."

Sur les terres de Philippe Croizon

Pourtant ces jeunes ont l'habitude des conditions extrêmes : il y a deux ans, ils ont nagé en relai dans la Manche. Trente kilomètres aller-retour entre les caps Gris Nez et Blanc Nez (Pas-de-Calais). Plus récemment, en novembre 2021, c'est sur une distance de quinze kilomètres qu'ils ont nagé, dans les eaux turquoises de Tahiti. Alors certes, La Rochelle, c'est un brin moins exotique, mais le séjour est apprécié : "il fait plus beau qu'à Vichy ! [c'est là que leur centre est installé, ndlr]", se réjouit Nolan. C'est surtout la ville où habite Philippe Croizon, ajoute Selam : "on a pu le voir, boire l'apéro, discuter...."

Mais c'est surtout pour nager qu'ils sont ici. Avec les championnats de France de Natation Handisport en ligne de mire. Et pour certains, ce sont les jeux paralympiques de Paris 2024 qui sont dans un coin de la tête, comme pour Selam : "c'est l'un de mes rêves ! Je sais que ça va être compliqué d'y participer. Il y aura des nageurs meilleurs que moi, d'autres avec des handicaps plus légers qui pourront accéder aux jeux plus facilement. Mais je veux au moins tenter les sélections."

Des sorties entre les entrainements pour changer d'air

Les jeunes s'entrainent sous le regard et la direction de Fabien Maltrait, et selon lui les entraineurs de sportifs non handicapés ont des choses à apprendre des entrainements de handisport : "chez les valides on devrait se poser les mêmes questions que nous. C'est à dire qu'on individualise énormément, en fonction de chaque nageur. Chez les non handicapés on a plus tendance à mutualiser et à faire la même chose pour tout le monde."

En plus des entrainements, les adolescents profitent de quelques sorties : l'aquarium de La Rochelle, une balade en catamaran ou encore une visite du Puy du Fou.