Les Jeux Olympiques 2024 officiellement attribués à Paris

La ville de Paris a été officiellement désignée ville hôte des Jeux Olympiques 2024, lors de la 131ème session du Comité international olympique, ce mercredi soir à Lima, au Pérou. Los Angeles se voit confier l'organisation des JO 2028.

Un vote à main levée des 90 membres du CIO

Un siècle après les JO de 1924 à Paris, et après trois défaites douloureuses, dont la dernière en 2005 face à Londres-2012, Paris décroche enfin les JO, grâce à un dossier calibré pour combler les attentes du CIO, mais aussi un timing et un enchaînement de circonstances très favorables. La ville, où le baron Pierre de Coubertin avait créé le CIO et fait renaître les jeux Olympiques en 1894, accueillera donc la grand-messe olympique pour la troisième fois après 1900 et 1924. Ce mercredi à Lima, avant le vote à main levée des 90 membres du CIO, Paris a eu droit à 25 minutes pour une ultime présentation. Huit intervenants ont pris la parole dans plusieurs langues, dont Tony Estanguet, le co-président du comité de candidature et Anne Hidalgo, la maire de Paris. Emmanuel Macron, qui n'a pas fait le déplacement à Lima, a pris la parole dans un message vidéo enregistré.

