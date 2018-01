Justine Braisaz, 21 ans, est en forme en ce début d'année après avoir remporté sa première victoire en coupe du monde en décembre 2017 à la mass start au Grand-Bornand. C'est sa première participation aux JO. La biathlète des Saisies se prête au jeu des questions-réponses.

Votre premier souvenir de JO ?

Vancouver. J'avais 14 ans, je me rappelle Marie Daurin, ma collègue de chambre, qui sautait par dessus les barrières pour aller rejoindre les média car elle venait de décrocher une médaille de bronze au sprint.

L'objet que vous n'oublierez pas de mettre dans votre valise pour partir aux Jeux ?

Un bon bouquin ! J'ai besoin de me distraire avant les courses, de lâcher prise, et éviter de penser trop à la course et trop anticiper.

Des JO en Corée du sud, ça vous inspire quoi ?

Le site ne fait pas extrêmement rêver et je ne crois pas que les Coréens aient énormément d'engouement pour le ski nordique et les sports d'hiver en général. Mais ce sont les Jeux, c'est un événement rare.

Superstitieuse ?

J'ai peur de vous dire que oui... Mais sans grigri. C'est plutôt technique avec des protocoles d'avant-course sur l'échauffement.