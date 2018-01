Tess Ledeux est née 2001 à Bourg-Saint-Maurice. La skieuse acrobatique est licenciée au club des sports de la Plagne et spécialisée dans le slopestyle, dont elle est championne du monde 2017.

Votre premier souvenir de Jeux Olympiques ?

C'étaient les JO de Sotchi en 2014. J'avais de la famille là-bas donc forcément on s'y intéresse un peu plus (avec son cousin Kévin Rolland médaillé de bronze en ski half-pipe NDLR) ! Je me suis rendue compte que c'était vraiment un "truc de Ouf" !

Kévin Roland justement, pourquoi est-il important pour vous ?

Il est là pour me soutenir mentalement quand je me mets beaucoup de pression la veille des compétitions. Il sait comment appréhender tout cela et me donne des conseils.

Avez-vous déjà rêvé des JO ?

12 000 rêves ! Je me vois sur le podium, représenter mon pays, avec les larmes aux yeux, super contente.

Vous avez 20 secondes pour nous présenter votre discipline le slopestyle...

C'est un enchaînement de sauts et de barres de fer qu'on appelle des "rails". En compétition, le principe c'est de faire un "run" avec des figures les plus techniques, les plus variées et les plus stylées possibles, avec une note de zéro à cent.

L'objet indispensable dans votre valise pour la Corée du sud ?

J'ai un petit doudou porte bonheur : c'est un petit cochon que je n'oublie jamais pour partir en compétition. Il est même dans l'avion avec moi pour être sûre de ne pas le perdre.

Votre caractère ?

Je n'ai pas un caractère facile. Pour être un athlète de haut niveau il faut un petit caractère pour supporter toutes les épreuves. Quand je n'arrive pas à faire quelque chose j'ai tendance à m'énerver, mais c'est aussi ça qui me fait progresser.

Salée ou sucrée ?

Sucrée ! Je suis gourmande... vive la tarte aux fraises ou aux framboises !