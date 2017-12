La snowboardeuse de Bourg-Saint-Maurice âgée de 23 ans est une spécialiste du snowboard cross. Chloé Trespeuch est médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Sotchi en 2014.

Votre tout premier souvenir de Jeux Olympiques ?

C'est Karine Ruby (décédée en montagne en 2009 NDLR) qui était la plus grande athlète du snowboard cross et qui est passée à côté des Jeux Olympiques parce qu'il avait neigé et qu'elle n'avait pas eu beaucoup de chance (16e place aux JO de Turin en 2006 NDLR).

L'importance des JO par rapport à la saison régulière de coupe du monde ?

Pour nous qui venons d'un sport peu médiatisé, c'est vraiment le moment où on peut montrer notre sport au grand public. C'est différent également d'une coupe du monde car on est là pour représenter notre pays et notre drapeau. On est mélangé avec toutes les disciplines et on a tous le même objectif : ramener des médailles pour la France.

C'est un gros pari, on se prépare quatre ans pour une seule journée... C'est l'objectif phare de tout athlète, c'est quand même assez spécial.

Des rituels que vous respectez ?

Ça commence le matin en se levant avec le réveil musculaire. je fais toujours les mêmes mouvements pour réveiller tout mon corps et puis je fais beaucoup de visualisation pour réussir à être concentrée dès le début de ma course et être présente mentalement à 100%.

Des défauts ?

Têtue et impatiente, c'est ce qu'on dit !

Côté nourriture, salée ou sucrée ?

Sucrée ! Avec les desserts... un tiramisu ou une crème brûlée par exemple ou un macaron ou des chocolats ! je ne suis pas très compliquée de ce côté là ! Mais je fais quand même attention en hiver et je contrôle ce que je mange.