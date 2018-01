Double champion olympique en 2014, six fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde et onze fois champion du monde entre 2011 et 2017, le biathlète Martin Fourcade est le plus médaillé des sportifs français aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 en Corée du Sud. Natif des Pyrénées orientales, il est rattaché à l'École militaire de haute montagne de Chamonix et s'entraîne dans le Vercors en Isère.

Votre premier souvenir de Jeux Olympiques ?

C'est Salt Lake City (en 2002 NDLR) avec les épreuves de fond et de biathlon avec Raphäel bien sûr (Poirée, médaille d'argent dans la poursuite NDLR), les épreuves de snowboard avec Isabelle Blanc, Karine Ruby, le doublé alpin Amiez-Vidal, mais aussi Laure Péquegnot, Carole Montillet...

L'objet que vous n'oublierez pas de glisser dans la valise ?

Mon téléphone, comme ça je pourrai appeler mes petites filles tous les jours ! (Il est papa de deux fillettes de 2 ans et 9 mois NDLR).

Skier en Corée du Sud ça vous inspire quoi ?

On a la chance de beaucoup voyager et la Corée a l'un des plus beaux sites olympiques en ce qui concerne le biathlon. Je suis plutôt très content à l'idée d'approfondir ma connaissance de cette culture là qui est vraiment différente des pays dans lesquels on travaille d'habitude. J'y vais avec beaucoup de curiosité et d'ouverture d'esprit.

Superstitieux ?

Non... mais comme tous les sportifs j'ai des petits rituels pour rester concentré. Mais je n'emmènerai pas de petit grigri en Corée du sud !