Maurice Manificat, 31 ans, natif de Sallanches en Haute-Savoie. Le fondeur est médaillé d'argent par équipe aux jeux Olympiques de Sotchi en 2014.

Une médaille aux JO ça fait quoi ?

C'est de l'émotion qui vous transcende. C'était exactement ça à Sotchi au relais : une émotion qui m'a transpercé le corps de part en part, on en chialait de joie ! C'est incontrôlable.

L'objet indispensable dans votre valise pour partir aux JO de Pyeongchang en 2018 ?

Je n'ai pas vraiment d'objet fétiche, mais si je dois en choisir un pour cette année : le boxer Star Wars que je me suis fait offrir. C'est de saison en plus ! (avec la sortie du film Star Wars 8 NDLR).

Sinon je choisirai quelque chose de mon fils ou de ma compagne. Cela me rapprochera d'eux même si je suis loin.

Des JO en Corée du Sud... plutôt bien ou pas bien ?

C'est sûr que pour le ski ce n'est pas l'endroit le plus sexy, mais n'ayons pas d'a priori, on sera peut-être surpris. Je n'ai aucun doute que les gens seront très accueillants. Après, pour la ferveur de notre sport, peut-être qu'on la ressentira par la télé, de loin !

Plutôt salé ou sucré ?

Une faiblesse pour le sucré, je suis gourmand et je me laisse déborder... C'est pas bien, mais on compense par la dépense énergétique importante de notre sport. Avec ce que je mange, je ne stocke pas trop !