La skieuse de 28 ans, née à Annemasse en haute-Savoie est une spécialiste de l'épreuve du slalom géant. Double championne du monde dans cette discipline et vainqueur du globe de cristal lors de la Coupe du monde de slalom géant en 2017, Tessa Worley s'élancera en Corée du Sud pour tenter de monter sur la plus haute marche du podium olympique.

Votre tout premier souvenir de Jeux Olympiques ?

C'était à Turin, pour Joël Chenal (le skieur de Moûtiers, remporte une médaille d'argent dans le slalom géant à seulement 7 centièmes de Benjamin Raich). j'ai vraiment regardé la course avec un regard d'athlète. Mais maintenant que j'y pense j'ai peut-être aussi vu des images de la médaille de Carole (Carole Montillet, médaille d'or de la descente NDLR) à Salt Lake City.

Décrocher une médaille aux JO, c'est le rêve absolu ?

Oui ! Ça fait partie des objectifs que j'ai envie de "checker" (cocher) sur ma liste mais je sais que c'est extrêmement difficile d'en avoir. Si je n'en ai pas, ma carrière ne sera pas ratée, loin de là. mais si j'en ai une, c'est sûrr que ça réalisera un grand rêve.

Des hobbies ?

Des activités qui me font du bien oui : du yoga, tricoter, regarder des films, lire... On vit à 100 à l'heure, j'aime me remettre à une vitesse de croisière plus cool. Peut importe l'activité : juste des choses très simples et très calmes.

Votre caractère ?

Je suis plutôt calme et joviale, j'aime bien rigoler. je n'aime pas le conflit et la tension. J'essaye toujours de créer une bonne atmosphère.

Perfectionniste quand même ?!

Dans ce que je fais, j'aime bien que les choses soient faites avec précision et efficacité. C'est vrai pour le ski, mais aussi quand je fais un tricot, j'aime bien faire les points justes et finir vite !

Superstisieuse ?

Pas trop... On en parlait avec Taïna (Barroz, autre skieuse de l'équipe de France, de Courchevel NDLR), on aime bien avoir des sous-vêtements qu'on apprécie, mais finalement c'est plus un jeu qu'on prend à la rigolade. Pas superstitieuse donc, je suis plutôt quelqu'un qui va provoquer sa chance.