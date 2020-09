Les JO de Tokyo se tiendront en 2021 "avec ou sans" le Covid-19, annonce le vice-président du CIO

Les Jeux olympiques de Tokyo auront lieu "avec ou sans" coronavirus et "débuteront le 23 juillet de l'année prochaine" a assuré ce lundi à l'AFP le président du comité de coordination du CIO pour les JO-2020. La compétition a été reportée en raison de la crise sanitaire.

Reportés en 2021 en raison de la crise sanitaire, les Jeux olympiques de Tokyo auront bien lieu l'an prochain "avec ou sans" coronavirus. Interrogé par l'AFP ce lundi, le vice-président du Comité international olympique (CIO), John Coates, s'est engagé à ce que la compétition reportée en raison de la crise sanitaire débute, comme prévu, "le 23 juillet de l'année prochaine". "Ce seront les Jeux qui auront vaincu le Covid, la lumière au bout du tunnel", a-t-il promis.

La "reconstruction" pour thème

Le thème de ces JO sera celui "de la reconstruction après les ravages causés par le tsunami", a ajouté John Coates, faisant référence au tremblement de terre et au raz-de-marée qui ont dévasté le nord-est du Japon en 2011. Les autorités locales ont également indiqué qu'elles ne souhaitaient pas que les Jeux soient reportés une seconde fois.

Mais selon plusieurs sondages récents une nette majorité de Japonais inquiets de la situation sanitaire, souhaite, à l'inverse, un nouveau report ou leur annulation.

Des questions en suspens

Le report de l'événement a obligé les organisateurs à renégocier les contrats passés avec les partenaires et les hôtels mais aussi à prolonger les engagements des sponsors d'un an tout comme les droits de retransmission. "Un groupe de travail a été mis en place pour examiner les différents scénarios possibles pour 2021", a précisé John Coates à l'AFP. Il devra notamment se pencher sur la manière dont les contrôles aux frontières affecteront les déplacements des athlètes et des officiels.

La question du nombre de spectateurs autorisés à assister aux épreuves olympiques comme aux cérémonies d'ouverture et de clôture est également à l'étude.

Les JO qui devaient débuter le 24 juillet dernier avaient été annulés puis reportés en mars alors que la pandémie liée au Covid-19 progressait dans le monde entier. Une décision historique.