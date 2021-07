Les JO sans public, "une grosse déception" pour le Mayennais Gabriel Bordier

Les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront à huis-clos. C'est une décision des autorités japonaises pour limiter la propagation du virus.

"C'est une grosse déception", répond l'athlète mayennais Gabriel Bordier, licencié à l'US Saint-Berthevin et qualifié aux JO de Tokyo sur le 20 km marche. "Je pense qu'on n'avait pas trop le choix de toute façon." Sur place, les athlètes vont également devoir appliquer d'importantes contraintes sanitaires.

"Pas de contact avec la population. Pas de transports en commun. Pas de sortie à l'entraînement et retour dans les 48 heures après notre épreuve", résume le Mayennais. "Il va falloir faire avec."

En parallèle, il y a aussi un peu d'appréhension avec toutes ces règles sanitaires.

L'athlète reste concentré sur la compétition. "Le tourisme on verra plus tard", sourit-il. "Mais bon, là, je reste concentré sur l'entraînement et la pression. Et puis, j'ai aussi un peu d'appréhension avec toutes ces règles sanitaires forcément, en parallèle. Et une fois sur place, il y aura vraiment ce petit stress positif qui va arriver tranquillement."

Les JO commencent le vendredi 23 juillet.