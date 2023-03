Droits des femmes : "Les joggeuses doivent se réapproprier l'espace public"

Julia (avec le bandeau violet) et huit femmes venues faire la première course organisée par l'association Sine qua non à La Rochelle.

Courir seule dans la campagne, dans un quartier sans éclairage ou quand il fait nuit l'hiver... des possibilités auxquelles les femmes renoncent souvent par peur de se faire agresser. C'est pour cette raison que s'est créée l'association Sine qua non . Le principe est simple. Organiser des runs (courses) en groupe, pour pouvoir se réapproprier l'espace public. Les hommes sont aussi invités à y participer. Un premier rendez-vous était donné vendredi 10 mars à La Rochelle.

Agathe est venue avec une amie. Cette joggeuse expérimentée court trois à quatre fois par semaine. Mais pas n'importe où, et pas à n'importe quel endroit "je ne cours pas seule la nuit, même à deux dans des endroits isolés. Ca m'est déjà arrivé de courir seule en campagne. Je ne voyais rien autour. Je me suis dit qu'il fallait que j'en garde un peu sous la pédale. Au cas où il m'arrive quelque chose, pour pouvoir accélérer."

Pour Julia, ambassadrice de l'association à La Rochelle, les femmes doivent se réapproprier l'espace public. "Qu'on puisse aller courir n'importe où, quand on veut, où on veut, et dans la tenue dans laquelle on veut. Et puis quand on a envie d'aller courir en brassière l'été qu'on se gène pas"

