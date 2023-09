Les joies de la Joëlette sur le semi-marathon du Lion entre Montbéliard et Belfort

A trois jours du Lion, le semi-marathon entre Montbéliard et Belfort, arrêtons-nous sur ces équipages un peu particuliers qui emprunteront pour la plupart le parcours du 10 kilomètres au départ de Chatenois les Forges.

Il s'agit des joëlettes, ces fauteuils tous terrains équipés d'une roue unique au centre et de deux brancards permettant à un équipage de coureurs de transporter une personne en situation de handicap. "Il faut cinq coureurs, voire six, pour être confort" explique Franck Brenet, responsable des joëlettes sur le Lion. "Deux personnes à l'avant, une arrière et une de chaque coté pour équilibrer l'engin".

Ces joëlettes ont l'habitude de faire le spectacle. Elles sont très applaudies sur les bords du parcours, en raison du témoignage de solidarité qu'elles permettent entre des coureurs valides et la personne transportée.

Maëline, six ans, tout sourire, juste avant le départ de l'entrainement © Radio France - Christophe Beck

Cette année, il y a aura au moins 12 joëlettes au départ de ce Lion 2023, la plupart sur le 10 kilomètres, mais il y en aura aussi 3 sur le semi marathon (21 kilomètres tout de même).

L'équipage de Maëline, six salariés de la société Flex N Gate à Audincourt, a été initié avec succès, mardi soir 19 septembre, à la conduite de ce véhicule. "La difficulté, c'est de courir avec les mains prises par le brancard. Mais on s'y fait vite", explique Eric, l'un des équipiers. Maëline, six ans, souffre d'une maladie génétique : le syndrome d'Ehlers Danos qui se manifeste par une souplesse anormale des articulations, une peau très élastique et des tissus fragilisés.

Le semi marathon du Lion (21 km), comptant pour les championnats de France, sera disputé ce dimanche 24 septembre, en même temps que le 5 et le 10 km.