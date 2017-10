Les joueuses de l'ASPTT Mulhouse remportent la Supercoupe de volley-ball face à Aix-Venelles

Nouveau trophée pour les joueuses de volley-ball de l'ASPTT Mulhouse. Elles ont remporté ce samedi soir, la Supercoupe face à Aix-Venelles. Elles se sont imposées sans difficultés 3 sets à 0. De bonne augure avant le début du championnat de la LAF, dans huit jours.

Une belle soirée pour joueuses de l'ASPTT Mulhouse, elles ont remporté la Supercoupe de volley, ce samedi soir, au Palais des Sports de Mulhouse. Une rencontre qui opposait les championnes en titre, Mulhouse, face à Aix-Venelles, vainqueur de la Coupe de France.

Victoire sans trembler

Les filles de Mulhouse, bien organisées et supérieures dans le jeu se sont imposées sans difficultés par 3 sets à 0. 25/15 dans le premier set, 25/15 dans le deuxième et 25/13 dans le troisième et dernier set. De bonne augure pour les championnes de France en titre, dont l'effectif a fortement bougé, avec huit arrivées et six départs.

Cette victoire permet aux mulhousiennes de donner le coup d'envoi de leur saison. Le championnat de LAF débute pour elles le 16 octobre prochain, avec la réception de Chamalières au Palais des Sports.