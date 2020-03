Les lavallois retrouvent le Gazon après la saison hivernale.

Run And Bike : 80 équipes ont participé au Run And Bike d'Ernée dans la boue et la pluie, c'est un duo Vitréen qui s'est imposé Julien Guillois et Damien Neveu ont remporté l'épreuve du 16 km en 56,40mn.

Football : Deux rencontres en R1 ont eu lieu ce dimanche. Bonchamp a tenu en échec le leader le Poiré Sur Vie deux partout..et Laval Bourny s'est incliné à St Philibert de Grand lieu 2-0. Samedi Le Stade Mayennais à battu Cholet 3-0.

Précieuse victoire pour les U17 du Stade Lavallois qui s'imposent 2-1 devant Carquefou, et match nul un partout pour les U 19 face à Angers.

Les Basketteuses du Pays de Laval sont passées à côté de leur match elles s'inclinent 83-55 face Gravenchon.

Hockey N2: Le Stade Lavallois débute la deuxième phase sur gazon par un succès devant le SCO d'Angers 3-2.

Cyclisme : Jocelyn Baguelin et Thorsten Askervold de Laval Cyclisme 53 termine respectivement 13e et 19e du Grand Prix De Lillers dans le Pas de Calais.