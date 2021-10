Les marathons de nouveau en piste

L'épidémie de COVID19 a retardé beaucoup de courses, prisées par les fans de la course à pied. Mais ça y est, elles redémarrent, notamment les marathons de Montauban et Albi et ses organisateurs sont soulagés.

Deux ans qu'ils n'ont pas accroché un dossard à cause de l'épidémie de COVID19. Les afficionados de la course à pied vont enfin retrouver le chemin des courses en compétition.

Ce dimanche, c'est par exemple le grand retour du marathon à Montauban. Alors même s'il n'y a que 50% d'inscrits par rapport aux dernières éditions, le directeur du service des sports de la mairie de Montauban, se félicite de cette reprise. "On est ravis de pouvoir de nouveau proposer une animation d'envergure sur Montauban, d'accueillir les sportifs du dimanche comme les compétiteurs" explique Xavier Xiberras.

L'amélioration des conditions sanitaires ces dernières semaines le permet et tant mieux car c'était selon lui trsè attendu : "on a des habitués qui nous ont remercié d'avoir tenu bon et d'avoir maintenu l'organisation. On a l'impression de reprendre un peu une vie normale, c'est une très bonne chose" se réjouit le directeur du service des sports de la mairie de Montauban.

Les 1.600 participants sont attendus pour les trois courses montalbanaises (un 10kilomètres, un semi-marathon et le marathon) ce dimanche. Mais attention : ils devront tous être munis d'un pass sanitaire ainsi que tous ceux qui veulent les encourager sur le parcours.

Une reprise en demi teinte

Le prochain marathon en Occitanie, c'est à Albi, le 7 novembre prochain. Là aussi, les inscriptions ne font pas le plein, estime le président, Philippe Aubert : "la reprise est difficile, courir sur le circuit ne motive pas les foules. Nous espérons arriver à 1.000 coureurs à la place des 2.000 les années normales." Du côté de Montauban, on pointe justement cette obligation du pass sanitaire.

Mais tous les marathons n'ont pas repris. A Toulouse, la course phare ne s'est par exemple pas déroulée depuis 2019. "Au regard de l’incertitude liée à la crise sanitaire et aux contraintes de lutte contre le virus", le Marathon de Toulouse Métropole n’aura de nouveau pas lieu en 2021.