Les Mayennais de Mana-au Compétition et les 24 heures du Mans moto : 10 ans de passion

Les 24 Heures du Mans moto, c'est ce week-end. Une équipe mayennaise sera au départ. Comme depuis 10 ans, le Team Mana-au Compétition, basé à Evron, sera au départ de la mythique course. A la tête de l'équipe, Dominique Messager, un ancien pilote qui s'occupe, avec son fils, de toute la préparation de la moto, une Suzuki.

Sa fille, Audrey, gère, pour sa part, l'organisation, les relations avec les partenaires. A 25 ans, elle va participer, pour la 10ème fois, aux 24 heures du Mans. Un rendez-vous qu'elle ne manquerait pour rien au monde confie-t-elle à France Bleu Mayenne : "c'est la semaine obligatoire où on essaie de poser des vacances, c'est une semaine exceptionnelle. On a vu notre papa rouler quand on était petit. C'est une ambiance extra, on vit avec une vingtaine de personnes, des bénévoles, pendant plusieurs jours, il y a une vraie cohésion d'équipe et chacun a un rôle bien défini, il y a de l'entraide. Il faut savoir que cette course se prépare en amont et ça dure plusieurs mois".

Les 24 heures du Mans moto sans public cette année en raison de la crise sanitaire. En temps normal, 100.000 passionnés viennent de toute la France pour assister à cet événement spectaculaire.