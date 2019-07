Les meilleurs joueurs au monde sont attendus à Romans pour les Masters de pétanque

Romans-sur-Isère, France

Les plus grands noms de la pétanque sont réunis à Romans, ce jeudi. Pour la cinquième année consécutive, la cité de Jaquemart accueille une étape des Masters de pétanque, en plein centre-ville, sur la place Jean Jaurès.

Le village des Masters de pétanque s'installe en plein centre-ville de Romans, place Jean Jaurès. © Radio France - Florence Gotschaux

Parmi les stars, Dylan Rocher, quintuple champion du monde, 13 fois champion d'Europe, 12 fois champion de France... et ravi d'être là. "Pour moi, Romans, _c'est une des plus belles étapes, avec le village, avec les spectateurs_. Chaque année c'est archi-plein!"

Les meilleurs joueurs mondiaux s'affrontent lors des Masters de pétanque qui font escale à Romans-sur-Isère (Drôme). Ici Dylan Rocher, quintuple champion du monde. © Radio France - Florence Gotschaux

Avec son équipe, Dylan Rocher a remporté les deux étapes précédentes des Masters. Le tireur de 27 ans, licencié du club Fréjus International Pétanque, est aussi le parrain des Masters Jeunes... et une source d'inspiration. "C'est un exemple à suivre. C'est un pro, Dylan, on essaye de donner le meilleur de nous-même pour devenir presque comme lui", expliquent Ryan, Modeste et Evan, 12 et 13 ans.

Des enfants de 8 à 15 ans s'affrontent lors des Masters Jeunes, sur l'étape des Masters de pétanque à Romans-sur-Isère. (Drôme) © Radio France - Florence Gotschaux

C'est pas comme nous... nous on est des amateurs" - une spectatrice

Dylan et ses co-équipiers, comme ses adversaires, font aussi rêver le public. "C'est un spectacle formidable... c'est un autre monde, c'est une autre planète!" assure un Ardéchois venu pour l'occasion. "_Je suis fan de ces gars... c'est des champions formidables_, confie un autre spectateur, avant d'ajouter mi-sérieux mi-rieur. Moi je ne pourrais pas jouer contre eux!"

Les meilleurs joueurs de pétanque au monde sont attendus dans le carré d'honneur, à Romans. © Radio France - Florence Gotschaux

Car beaucoup d'amateurs dans les gradins, autour du carré d'honneur, ont tendance à se comparer. "C'est agréable de voir tous ces champions. C'est pas comme nous. Nous on est des amateurs", reconnaît une joueuse de pétanque. "_C'est bien, on prend des leçons_, on voit des champions. Moi je joue mais en famille... pas en compétition. Je suis trop bon!" assure un spectateur en plaisantant.

Ils sont 2.000 attendus dans les tribunes, ce jeudi.

Et l'an prochain?

Le village des Masters retrouvera-t-il en 2020 la place qu'il occupe maintenant chaque année depuis 2015? C'est la question alors que les élections municipales seront passées par là.

Maryan Barthélémy, le responsable des Masters de pétanque se veut confiant. "_Nous, on a envie de revenir à Romans, qui est une étape phare_. Si Romans a envie de nous accueillir et qu'on tombe d'accord, il n'y a pas de problème, on reviendra à Romans. Sinon, d'autres villes de la Drôme aimeraient nous accueillir. On verra bien".

Le programme de ce jeudi

9 h 00 – Quarts de finale

11 h 00 – Parties de classement pour les perdants des quarts de finale

14 h 00 – 1ère demi-finale

15 h 30 – 2e demi-finale

17 h 00 – Finale

Plus d'informations et les résultats en direct sur le site des Masters de pétanque.