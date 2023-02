Les "meilleurs juniors du monde" attendus au tournoi de tennis du Pont des générations à Sorgues et Bollène

Les espoirs du tennis sont en Vaucluse cette semaine ! Le comité départemental de tennis organise jusqu'à samedi la 32ème édition du Pont des générations, un tournoi international dédié au moins de 18 ans. Plusieurs centaines de joueurs se sont inscrits mais le tableau final ne compte que 64 joueurs et joueuses : 32 chez les garçons et 32 chez les filles. "Ce sont les meilleurs joueurs junior mondiaux", explique l'un des espoirs du tennis vauclusien, Thomas Mondant.

Le petit frère de Tsitsipas attendu

Et un nom devrait parler aux fans de tennis : celui de Pavlos Tsitsipas, le petit frère de Stéfanos, le numéro 3 mondial. Et si les autres noms ne sont pas encore connus du grand public, ce tournoi a vu passer au début de leur carrière des joueurs comme Novak Djokovic ou l'Avignonnais Benoît Paire. Les organisateurs espèrent aussi voir des stars en tribune : le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton, et l'ancien numéro 2 français, Arnaud Clément, sont attendus dans la semaine.

Tous les matches sont accessibles gratuitement au public, y compris les finales : celle des filles se jouera ce samedi matin à Bollène et celle des garçons se jouera ce samedi après-midi à Sorgues.