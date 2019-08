Les meilleurs skateurs du monde à Chelles ce samedi, en attendant les JO de Paris 2024...

Chelles, France

Après Shanghai (Chine), Sao Paulo (Brésil) et Montréal (Canada), le circuit professionnel privé Vans Park Series fait étape ce samedi 10 août... à Chelles (Seine-et-Marne) ! Cette compétition internationale de "bowl" (ou "park terrain"), l'une des deux épreuves de skate avec le "street" qui sera au Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, s'invite pour la première fois en France. Cette ultime étape seine-et-marnaise doit clôturer les qualifications pour la grande finale mondiale, les 6 et 7 septembre à Salt Lake City (États-Unis).

Mais pourquoi Chelles, et le skatepark Cosanostra, qui organise l'événement ? Et bien tout simplement parce que la structure seine-et-marnaise a un argument de taille : un parcours "bowl" flambant neuf de 850 m2 livré début août, conforme aux critères olympiques. C'est le premier du genre en Île-de-France. Une réalisation rendue possible grâce à la participation financière de Vans, la marque californienne de vêtements spécialisée en sports extrêmes et notamment en skateboard, avec l'aide des collectivités locales telles que la municipalité, la Région ou encore le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS).

Chelles en lice pour accueillir le "bowl" aux JO de paris 2024

Forte cette infrastructure, la ville de Chelles a donc candidaté pour accueillir la discipline du "bowl" pour les JO de Paris 2024, alors qu'un vote du Comité International Olympique prévu en décembre 2020 doit entériner la présence du skate pour les olympiades parisiennes. Accueillir un événement aussi prestigieux qu'une étape des Vans Park Series est donc un test grandeur nature pour le skatepark Cosanostra.

"On a tout fait pour qu'en termes sportifs liés à la pratique du skate, notre parcours corresponde aux attentes internationales, explique le directeur du skatepark, Mathias Thomer, qui revendique 12 000 pratiquants et 170 licenciés par an. On est dans la géographie olympique de Paris 2024. C'est-à-dire qu'on est très proche du centre de Paris, on a tous les atouts au niveau de l'offre de transports et de disponibilité hôtelière."

Pour Mathias Thomer, il reste à franchir plusieurs marches pour passer un cap dans la candidature du skatepark : "Nous devons être capables de raconter une belle histoire ici, à Chelles, au niveau du skate et du sport. Avec de beaux champions qui arrivent à vraiment montrer le meilleur d'eux-mêmes. Nous devons également montrer que nous sommes capables de tenir la route sur l'organisation d'une épreuve internationale. Je pense à l'accueil des spectateurs, des compétiteurs, les transports en commun... Après ce week-end, nous pourrons faire un premier bilan pour voir ce qu'il nous reste à accomplir."

La première journée de qualification qui s'est déroulée vendredi 9 août a déjà donné un petit aperçu... plutôt positif. Malgré la pluie, plusieurs centaines de fans de skate avaient fait le déplacement pour admirer les meilleurs rideurs du monde.

Arthur et Sam, deux Franciliens de 13 et 15 ans, sont fans de skate. Ils ont été impressionnés par l'infrastructure du skatepark de Chelles. © Radio France - Nicolas Fillon

Une compétition qu'Arthur et Sam, deux Franciliens de 13 et 15 ans, ont l'habitude de voir sur Youtube. "Franchement, c'est top, le niveau est très élevé pour des qualifications, s'enthousiasme Sam. Et puis les installations sont parfaites. Il y a une super ambiance. C'est les Vans Park Series, c'est quand même quelque chose. C'est comme un championnat du monde de "park". C'est super cool que ça se passe à Chelles. Il y a eu une étape à Shangai par exemple, on ne s'attend pas à ce que ça arrive chez nous, dans une ville comme ça."

La légende vivante du skate Tony Hawk attendue à Chelles

Même engouement chez Arthur : "D'habitude, ce genre d'événement se déroule dans de grandes villes. Là, on est à côté d'un champ... C'est trop bien parce qu'on est à côté de chez nous. On n'a pas besoin de prendre l'avion pour aller voir une compétition !" Les deux compères, un autographe d'une des nouvelles stars du skate CJ Collins (16 ans) en poche, viendront surtout ce samedi 10 août pour apercevoir la légende vivante Tony Hawk. L'Américain doit tenir le rôle de speaker pour ce dernier jour de compétition. Histoire d'attirer un peu plus l'attention en vue des JO...