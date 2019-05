Les meilleurs triathlètes de France et du monde entier sont à Châteauroux ce week-end !

Châteauroux, France

Châteauroux capitale du triathlon les samedi 18 et dimanche 19 mai ! Les 32 meilleures équipes masculines et féminines vont concourir au parc de Belle Isle. Le Triathlon Club de Châteauroux Métropole 36 sera notamment présent. Le spectacle sera forcément au rendez-vous car l'épreuve est très exigeante. 750 mètres de natation pour commencer, puis 20 kilomètres de cyclisme et pour finir 5 kilomètres de course.

Une compétition de très haut niveau

Samedi à 11 heures sera donné le départ de la course D1 féminine. Deux heures plus tard, place aux hommes. Le dimanche sera consacré aux épreuves de deuxième division : à 10 heures pour les femmes et à midi pour les hommes.

Châteauroux accueille la première des cinq étapes que compte le Grand Prix du Triathlon. "Vous aurez les meilleurs clubs français mais il y aura aussi 50% des meilleures étrangers. _On est à un an des Jeux olympiques. À Châteauroux, on va peut-être voir le futur champion olympique_", se réjouit Jacky Baudrand, vice-président à la fédération française de triathlon. Le niveau est très relevé, confirme Xavier Béranger , président du triathlon club de Châteauroux Métropole 36. "Dans notre équipe, il y a déjà des athlètes qui ont fait les JO. Hormis l'équipe du Tango Bourges Basket, nous sommes l'équipe féminine qui évolue au plus haut niveau dans son sport olympique ! Je le dis avec tout le respect que j'ai pour les autres clubs castelroussins".