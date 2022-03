Les Mureaux accueille les championnats de France de cross country

C'est un événement. Pour la deuxième fois, la ville des Mureaux accueille les championnats de France de cross country. Une épreuve très populaire.

Même s'il n'est pas le plus médiatisé, "c'est le championnat le plus populaire et le plus fréquenté de la Fédération Française d'Athlétisme" affirme son président André Giraud.

Plus de 4000 athlètes

Cette année, 4500 personnes sont engagées dans les différentes catégories. Celles-ci vont des minimes jusqu'à la catégorie reine, l'Elite au sein de laquelle des athlètes de l'équipe de France vont courir.

Certaines courses risquent d'être très disputées. "Il y en a qui comptent tout de même 300 à 400 concurrents", précise le président de la Fédération Française d'Athlétisme.

Un tracé idéal pour les spectateurs

Pas de panique si vous pensez ne pas pouvoir admirer les sportifs en plein effort. Comme l'explique André Giraud, "le tracé a été conçu de sorte que tout le monde puisse bien voir les concurrents passer".

Si vous souhaitez vous le summum du cross country français, rendez-vous aujourd'hui sur l'Île de Loisirs du Val de Seine aux Mureaux. L'entrée, payante, est de 10 euros.