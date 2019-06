Les Normands aux 24 Heures du Mans : Alpine en course pour le podium / la remondata de Pierre Ragues et Nicolas Jamin

Le cap des 16 heures de course est franchi au Mans. Les équipages normands sont toujours en course au petit matin dans les 24 Heures du Mans.

Normandie, France

Le jour s’est levé sur Le Mans et les équipages normands ont traversé la nuit sans incidents. Ils restent en course pour le podium chez Alpine et pour une place d’honneur du côté du duo Ragues-Jamin

Alpine en deuxième position LMP2

Les Bleus d’Alpine ont pour l’instant fait une course irréprochable. La marque normande est deuxième dans sa catégorie LMP2 à deux minutes de la voiture de tête. Les deux équipages sont restés au coude à coude du départ jusqu’à minuit mais un fait de course a brisé le duel. Lors d’une neutralisation consécutive à un accident d’un autre équipage l’Alpine ne s’est pas retrouvée derrière la même Safety Car. Ce qui a créé cet écart désormais difficile à combler sachant que l’Alpine et son adversaire alignent des chronos identiques ! Cette deuxième place, si elle se confirme, serait toutefois suffisante pour permettre aux Bleus de décrocher le titre mondial LMP2. l’Alpine est 7e du classement général.

La remontada de Pierre Ragues et Nicolas Jamin

Engagés avec l’écurie Duqueine Engineering, Pierre Ragues et Nicolas Jamin effectuent une très belle course. Pointés 61e hier à 15H45 après une crevaison, les pilotes normands ont cravaché sans relâche pour remonter en 12e position du classement général (7e LMP2). Il lui sera désormais difficile de gagner d’autres positions face aux plus rapides de la catégorie. Sans les six minutes perdues hier, cet équipage des pilotes caennais (Ragues) et rouennais (Jamin) aurait pu jouer le podium ! De quoi nourrir quelques regrets.

Les 24 Heures du Mans s’achèveront à 15 heures. Pour l’instant la course est toujours dominée par Toyota, l’écurie japonaise qui vise un doublé après son succès en 2018.