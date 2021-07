Les nouvelles épreuves de skateboard aux JO attendues par les adeptes nîmois

Les Jeux Olympiques de Tokyo ont commencé. Et cette année, six nouvelles disciplines ont fait l'apparition dont le skateboard. Cette introduction olympique va apporter plus de visibilité au skateboard mais elle ne fait pas l'unanimité dans le milieu.

Avec les Jeux Olympiques, eenfants comme adultes multiplient les figures. L'association La planche à roulettes y dispense des stages d'été. Et là-bas, on attend avec impatience les premières épreuves de skateboard dans la nuit de samedi 24 à dimanche 25 juillet. Arthur, un jeune ado va pouvoir s'inspirer des plus grands. "Voir les pros ça donne envie de s'améliorer, d'atteindre leur niveau parce qu'ils ont un niveau de malade" sourit le garçon.

Deux épreuves aux Jeux Olympiques : le "Street" avec du matériel urbain, et le "Bowl" avec ses courbes. © Radio France - Juliette Fumey

Ils sont nombreux comme lui à être passionnés de ce sport, et même licenciés. Pourtant, le skateboard n'est pas un sport comme les autres. Il est plus que ça pour Théo Sanmarti, professeur au sein du club La planche à roulettes : "C'est proche de l'art, c'est tout une personnalité qu'on développe à partir d'une simple planche de bois. Et les Jeux ce n'est pas forcément représentatif du niveau, il y a beaucoup de skateurs qui ne vont pas participer".

Oualid Mostaka est gérant de Ollieday, un magasin de skateboard dans l'Ecusson. © Radio France - Juliette Fumey

À la base le skate c'est "tu prends ta planche et tu t'amuses", ça doit rester un plaisir

Comme lui, Oualid Mostaka, gérant de Ollieday, un magasin de skateboard à Nîmes est peu sceptique : _"_À la base le skate c'est tu prends ta planche, tu pars avec tes collègues et tu t'amuses. Là si ça peut développer la pratique, ou la rendre plus accessible, tant mieux, mais le skate ça doit rester un plaisir".

On est pas forcément bien vus

Avec les Jeux Olympiques, Rémi Martinho, skateboardeur depuis 20 ans et porte paroles de l'association Nimesk8 s'attend à voir augmenter le nombre de licenciés "au moins par deux, et bien plus si les Français rapportent des médailles". Les Jeux Olympiques vont aussi mettre un coup de projecteur globalement sur ce sport, et lui donner peut-être une meilleure image. "On n'était pas forcément pour le côté mainstream des JO, mais au final c'est bien, justifie Charles De Roy, président de La planche à roulettes nîmoise. Bien qu'on aime ce côté alternatif, parfois on est pas forcément bien vus, on pense qu'on est des jeunes qui n'ont rien d'autre à faire que de passer du temps sur une planche à roulettes alors que c'est un sport solidaire avec des bonnes valeurs".

Amanda et Nina pratiquent le skateboard depuis cette année. Et forcément, elles vont regarder les épreuves aux Jeux Olympiques. © Radio France - Juliette Fumey

Cette visibilité va aussi peut-être attirer l'intérêt des collectivités. "Des municipalités ont accueilli à bras ouverts le skateboard, c'est le cas à Nîmes, explique Rémi Martinho. Mais beaucoup d'autres villes sont plus isolées sur le plan des infrastructures avec aussi des problèmes policiers. Avec l'explosion de la pratique, il va falloir s'adapter."

Deux épreuves : le "Street" et le "Park"

Les skateboardeurs vont s'affronter sur deux épreuves distinctes. D'un côté le Street, avec du mobilier urbain, et de l'autre le "Park" avec le fameux bowl : lieu emblématique du skateboard.

Cinq Bleus en compétition

Pour représenter la France à Tokyo dans cette nouvelle discipline, cinq Français ont été sélectionnés. Trois homme et deux femmes, dont la plus jeune athlète tricolore pour ces Jeux : Madeleine Larcheron. Elle a seulement 15 ans.