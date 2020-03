Les Phénix de Reims lance le challenge Stay At Home version hockey

Après les footballeurs, place aux hockeyeurs ! Les U9 du club de hockey sur glace de Reims, les Phénix, ont lancé un défi aux autres clubs rémois et à tous les autres clubs de hockeys de France : jongler avec du papier toilette grâce à sa crosse de hockey.

L'idée a germé dans l'esprit de Damien Morel, dirigeant de l'équipe des U9 des Phénix : « C'était notre premier dimanche sans hockey et on voulait se retrouver virtuellement. C'est un club d’œil pour garder le contact et la motivation. » L'ancien joueur a envoyé un mail à tous les parents et a reçu de nombreuses vidéos : « Les parents et surtout les enfants sont très enthousiastes. J'espère que le challenge sera repris » .

Autre initiative lancée par le club rémois pour garder la forme pendant le confinement : des exercices avec ou sans la crosse, proposés, chaque jour, par le préparateur physique, Jonathan Lafrance. Les séances durent environ 30 minutes. Elles permettent de continuer l'activité physique tout en restant chez soi.