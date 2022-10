Mondial de pelote : les pilotari basques boycottent la compétition devant le Jai alai de Biarritz

"Pas d'imposition !" "Oui à la sélection basque !" Quelques instants avant le début de la cérémonie d'ouverture du Mondial de pelote Biarritz - Pays Basque 2022 , ce dimanche 23 octobre, une vingtaine de pilotari s'est rassemblée devant le Jai Alai d'Aguiléra, à Biarritz. Tous positionnés derrière une banderole réclamant le droit à participer à ce Mondial, mais sous les couleurs d'une sélection basque.

Devant les joueurs des autres pays, américains, européens ou asiatiques, le maniste Eñaut Echeverria a pris la parole pour expliquer : "On réclame de concourir sous les couleurs de la sélection basque, et pas de la sélection française ou espagnole, comme on nous l'impose. Ça fait des années qu'on demande ça et qu'on nous le refuse. On restera mobilisés aujourd'hui, demain et jusqu'à obtenir ce que nous demandons".

Interrogé par France Bleu Pays Basque, le président de la FIPV , la Fédération Internationale de Pelote Basque, Xavier Cazaubon, avait répondu qu'il accepterait la participation d'une sélection basque si celle-ci était validée par le Comité International Olympique (CIO). Sandra Pochelu, autre pilotari, argumentait que "c'est quand même le championnat de pelote basque, la pelote est du Pays Basque on n'est pas reconnu en tant que pays, ni en tant que sélection et on en a assez."

La banderole a par la suite été accrochée sur la façade du Jai Alai © Radio France - Stéphane Garcia

