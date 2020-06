Les piscines du Pays basque rouvriront à partir du 15 juin

Initialement, seules une vingtaine de sites devaient d'abord tester le protocole sanitaire. Mais le Premier Ministre Edouard Philippe a finalement annoncé que toutes les piscines pouvaient rouvrir à partir du 2 juin. Au Pays basque, le temps de procéder aux nettoyages et vidanges, et de mettre en place les nouvelles conditions sanitaires, les premières piscines pourront à nouveau accueillir du public à partir du lundi 15 juin.

Réservation et douche savonnée obligatoires

Mais désormais, les nageurs devront adopter de nouvelles habitudes : suivre un itinéraire précis dans les vestiaires, prendre une douche savonnée avant d'entrer dans le bassin, et respecter, il va de soit, les distances physiques. Autre grande nouveauté : il faudra impérativement s'inscrire à l'avance pour réserver un créneau, car le nombre de nageurs sera limité.

"On est limité au niveau de la fréquentation maximale instantanée, pour respecter les distances physiques", explique Pascal Larricart, directeur des équipements sportifs à la Communauté d'Agglomération Pays Basque, qui gère au total 8 piscines. "Cette fréquentation va être calculée en fonction des mètres carrées des plans d'eau mais surtout en fonction des capacités d'accueil dans les vestiaires".

Pascal Larricart, directeur des équipements sportifs de l'agglo, et Alexandre Yriarte, chef de bassin; ici dans la piscine de Bidache © Radio France - Andde Irosbehere

"Les usagers vont entrer par vagues, et ensuite, il y aura des créneaux d'utilisation qui vont être fixés entre une et deux heures, et entre temps, on aura des plages horaires de désinfection de toutes les zones de contact : entre 15 et 30 minutes de désinfection entre chaque créneau."

Pascal Larricart, le directeur des équipements sportifs à l'agglomération Pays basque, explique dans quelles conditions les 8 piscines de la CAPB vont rouvrir Copier

Chaque piscine adapte évidemment le protocole en fonction de ses équipements. A la piscine estivale de Bidache, ça sera 36 baigneurs par créneau, ce qui fait environ 6 personnes par ligne d'eau. Il sera notamment proposé aux usagers de se changer dans la pelouse et ne pas sortir par les vestiaires, pour éviter les croisements.

Alexandre Yriarte, chef de bassin de la piscine de Bidache Copier

La piscine estivale de Bidache est actuellement en pleine vidange, pour accueillir à nouveau du public dès le 22 juin © Radio France - Andde Irosbehere

A Landagoyhen à Ustaritz, pas de cabines individuelles, mais les MNS ont balisé et mis en place un itinéraire précis pour chaque usager qui entrera dans les vestiaires, avec des emplacements numérotés pour se changer et poser son sac.

Mañu Erviti, MNS à la piscine Landagoyhen Copier

A la piscine d'Ustaritz, des emplacements numérotés permettront de maintenir les distances © Radio France - Andde Irosbehere

Pascal Larricart : "En fonction des équipements de nos 8 piscines, on sera entre 36 et 60 baigneurs par créneau, dans un premier temps. Si on voit que les usagers sont disciplinés et que ça se passe bien, on pourra augmenter les taux."

Précisons que les risques de contamination dans les bassins sont a priori minimes, l'eau chlorée étant désinfectante. Il sera simplement recommandé aux nageurs de respecter une distance d'un mètre notamment lors des pauses, en bout de ligne.

Les dates de réouverture (liste non exhaustive)