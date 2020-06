L'écurie Rebellion Williams Esport a remporté les premières 24 Heures du Mans virtuelles organisées ce week-end faute de pouvoir les organiser "en vrai". Des problèmes de serveur ont interrompu la course.

Les premières 24 Heures du Mans virtuelles remportées par Rebellion et marquées par des bugs

Sur un circuit, il peut y avoir des intempéries ; en ligne, il peut y avoir des plantages. Les 24 Heures virtuelles pour la première fois ce week-end, sur le créneau initialement prévu pour la compétition, ont essuyé les plâtres.

Cinquante équipes étaient au départ, avec le principe habituel de relais mais un mélange entre pilotes sur circuit et pilotes sur simulation. Seules des LMP2 et des GT étaient engagées. La victoire revient à Rebellion Williams Esport, et à Porsche Esports Team chez les GT.

La course a été neutralisée deux fois en raison de bugs de serveur. Le simulateur rFactor 2 était aux limites de ses capacités, raison pour laquelle le nombre de participants avait été réduit à 50 au lieu de 60 sur le circuit de la Sarthe.

Les 24 Heures du Mans 2020 sont prévues les 19 et 20 septembre.