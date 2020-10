Premiers combats de MMA en France, ce jeudi soir

C'est attendu par les fans de la discipline : les premiers combats officiels de MMA en France se tiendront ce jeudi soir, et auront lieu à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Ce sport de combat extrême, importé des Etats-Unis, était interdit par le gouvernement, qui l'a finalement reconnu officiellement en février dernier sous l'égide de la Fédération de boxe. Un art martial qui permet coups de pied, poing, genou et coude, ainsi que coups au sol, étranglements ou encore clés à l'intérieur d'une cage, ce qui lui donne une image de sport ultra-violent.

Des combats dans l'octogone à l'image sulfureuse

La France a longtemps été l'un des derniers grands pays à interdire officiellement le MMA, acronyme en anglais de "mixed martial arts", qui souffre d'une image sulfureuse avec ses images de coups violents et visages ensanglantés. Et ce jeudi soir, une Rennaise sera présente dans l'octogone, la cage où se déroulent les combats. "Je serai la première femme française à combattre en France sur la première organisation" explique Laëtitia Blot, 37 ans, ancienne championne de France de judo et de lutte. Elle sera opposée à la Portugaise Silvia Leonora.

L'ex-championne de France de judo Laëtitia Blot sera à l'affiche des premiers combats de MMA en France. © AFP - JULIEN CROSNIER

Il y a un an, elle décide de pratiquer le MMA, après avoir hésité longuement. "C’était vraiment le fait de me dire qu'on allait abîmer mon visage. Je ne sais pas pourquoi, j'étais concentrée sur mon visage, mais au final il suffit de savoir parer les coups. On m'a montré par A + B que ce n'est pas plus dangereux qu'un autre sport comme le rugby ou le judo où les nanas sont toujours jolies après des combats très difficiles", explique la Bretonne.

"Cela permettra certainement à celles qui ont un manque de confiance de gagner en assurance, peut-être en montant sur un tapis, en faisant du MMA" — Laëtitia Blot

L'autorisation de cette discipline va changer l'image de ce sport de combat, espère Mickaël Lebout, l'un des meilleurs combattants français, présent ce jeudi soir. "J'ai signé avec une grosse organisation française, qui appartient au groupe Vivendi, donc c'est aussi le groupe Canal + qui a des accords de retransmission. Tout ça va forcement générer de la visibilité, donc des partenariats plus poussés. Il y a de très belles choses qui se préparent en France."

La ministre des Sports sera présente

Déjà, d'importants promoteurs privés lorgnent sur le marché français, à l'image de la puissante UFC, la ligue américaine de MMA. Mickaël Lebout espère que le sport va se développer en France. "L'UFC a les reins solides pour venir organiser en France, ils vont mettre en avant des combattants français. Mais qui va aider en partenariats ces combattants français ? On peut voir Teddy Riner sur des affiches de Renault par exemple, demain on verra peut être un combattant de MMA sur une affiche de pub de Kellogg's".

Pour ces premiers combats, la ministre déléguée aux Sports, Roxanna Maracineanu, doit être présente, selon RFI. D'autres combats suivront ce samedi à Bercy.