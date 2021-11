Le mouvement s'amplifie, les présidents de 14 comités sportifs réclament un retour à des Ligues d'Alsace

Le tennis a essuyé les plâtres, le mastodonte du foot a suivi, 14 comités souhaitent désormais s'émanciper de leurs Ligues du Grand Est, pour renouer avec des Ligues d'Alsace.

Les récents propos de la Ministre des sports Roxana Maracineanu les rendent à nouveau optimistes. Elle a expliqué que le gouvernement n’avait "pas vocation à s’opposer à une demande motivée qui leur serait soumise par une fédération" pour la création d’une Ligue d’Alsace.

Les dirigeants du foot alsacien espèrent convaincre Noël Le Graët

Les responsables du district d'Alsace de foot vont présenter ce samedi aux présidents des 535 clubs alsaciens réunis en AG à Rosheim, leur projet pour un retour à la Ligue d'Alsace, dissoute le 8 octobre 2016. Ils estiment notamment qu'une Ligue d'Alsace serait plus proche des clubs, plus efficace, plus moderne.

"Ce n'est pas un projet identitaire, mais un laboratoire d'idées, explique Michel Aucourt, le président du district d'Alsace. On mérite mieux que de jouer en Ligue 2 comme depuis plusieurs années, on veut retrouver la Ligue 1".

Si le soutien des clubs à ce projet ne fait pas trop de doutes, la clé pour les responsables du foot alsacien sera de convaincre le président de la Fédération française Noël Le Graët et son comité exécutif. Son écoute est attentive, mais il n'a pas encore donné son aval non plus, assurent les dirigeants du foot alsacien.

Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué des 14 comités sportifs favorables à un retour à des Ligues d'Alsace.

Le Collectif Sportif pour l’Alsace s’organise pour refonder nos ligues régionales.

Le 15 juin dernier, nous étions un certain nombre de représentants de disciplines sportives alsaciennes à signer un communiqué de presse demandant à nos élus de nous soutenir dans nos démarches spécifiques pour nous organiser en Ligues d’Alsace.

Quatre présidents de Ligues du Grand Est avaient répondu notamment que « seule une modification du nombre de régions par le législateur pourra permettre aux fédérations de créer de nouvelles ligues ». Or, cet argument est sans fondement, étant donné que la législation actuelle permet tout à fait de refonder des ligues à l’échelle de l’Alsace.

C’est pourquoi nous avons continué à travailler pour que dans le sport aussi, la « loi Alsace » soit appliquée et nous permette de retrouver la proximité et l’efficacité dont nous avons besoin. Avec l’appui de nos clubs, nous avançons « main dans la main » avec les élus de la CEA et au premier rang avec son Président, ainsi qu’avec nos Députés et Sénateurs dont le soutien unanime et constant est primordial pour nous. C’est suite à leurs interventions que le Directeur du Cabinet de Madame la Ministre déléguée chargée des sports nous a confirmé que: « L’esprit de la loi du 2 août 2019 était de permettre aux acteurs sportifs du territoire alsacien de déterminer l’organisation territoriale qui leur apparaissait la plus adaptée y compris en proposant la constitution d’une ligue régionale à l’échelon de la CEA. »

En conclusion, la Ministre a rappelé que le ministère chargé des sports n’avait « pas vocation à s’opposer à une demande motivée qui leur serait soumise par une fédération » pour la création d’une Ligue d’Alsace.

Des réunions sont intervenues à l’initiative de la Collectivité Européenne d’Alsace, dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin; échanges qui se sont poursuivis avec l’ensemble des disciplines sportives alsaciennes. Si certaines n’ont pas exprimé de volonté particulière de modification de leur organisation, les signataires de la présente se sont déclarés intéressés voire déterminés à revenir à une Ligue d’Alsace dans leur discipline.

Il est apparu de manière très claire que, quel que soit le choix de la discipline concernée, la volonté des « acteurs sportifs du territoire alsacien » devait être respectée. Dès lors que le processus démocratique évoqué par Madame la Ministre déléguée chargée des sports est mis en œuvre, et que les clubs se sont prononcés de manière claire et non équivoque, rien ni personne ne doit pouvoir y faire échec.

C’est pourquoi, nous, représentants du monde sportif associatif alsacien, demandons à Madame la Ministre déléguée chargée des sports et au-delà à Monsieur le Premier Ministre de s’assurer de l’effectivité de la loi Alsace et du respect des choix des clubs alsaciens lorsqu’ils se sont démocratiquement exprimés sur l’opportunité d’une organisation en Ligue d’Alsace.

L’avenir du sport alsacien est en jeu.

André HAAS : président du CD 67 Tennis

Stéphane THOMANN : président du CD 68 Tennis

Michel AUCOURT : président du district Alsace de Football

Bernard FLESCH : président CD 67 Rugby

Sandrine BERRA : président CD 68 Rugby

Roland BOHN : président du CD 67 Handball

Thierry KEGLER : président du CD 68 Handball

Didier MAYER : président du CID d’Alsace Aikido, Aikibudo et Associés

Laurent SOLHARD : président du CD 67 Savate et Boxe française

Rachel ACKERMANN : présidente CD 68 Savate et boxe Française

Michel SALOMON : président du CD 67 Golf

Albert KOFFLER : président du CD 67 Athlétisme

Anaïs ROMANET : présidente CD 67 Tir à l’arc

Denis OEHLER : président du CD 67 Basket

