Les profs d'EPS veulent doubler le nombre d'heures accordées au sport à l'école

4h d'EPS par semaine, c'est ce que demande le syndicat des professeurs de sport SNEP-FSU. Cette volonté est motivée par la progression de la sédentarité et par la baisse des capacités physiques chez les jeunes. Selon une étude de la Fédération de Cardiologie Française, les enfants auraient perdu 25% de leurs capacités cardio-vasculaires en 40 ans. Une autre étude, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) affirme que 2/3 des adolescents passeraient plus de 2h par jour devant un écran.

un plan d'urgence pour augmenter l'activité physique sportive des jeunes.

Cette mesure s'inscrit plus globalement dans un plan d'urgence proposé par le SNEP-FSU pour augmenter l'activité physique sportive des jeunes. Parmi les mesures proposées, l'augmentation de la subvention de l'Etat pour le sport, le recrutement de 1500 enseignants par an sur 5 années et la diminution du nombre d'élèves par classes. Le syndicat déplore l'affaiblissement de l'EPS dans le système éducatif symbolisé notamment par les suppressions de postes d'enseignants sportifs accompagnée de l'augmentation du nombre d'élèves. Il est question de 721 postes d'enseignants d'EPS supprimés pour 73 121 élèves de plus dans le second degré public, selon le syndicat.

Patrice Bassis, secrétaire académique du SNEP-FSU Montpellier, revient sur la nécessité d'instaurer 4h d'EPS par semaine.