VIDEO - la première journée de compétition au Cesta All Star de Saint-Jean-de-Luz

La deuxième édition du Cesta All Star regroupant les meilleurs joueurs de cesta punta du monde a débuté ce jeudi soir à Saint-Jean-de-Luz. Cette édition qui s'étend jusqu'au 4 mai prochain s'est ouvert par les phases de qualification au Jai Alai luzien. La paire, tenante du titre, Jon Tambourindéguy - Imanol Lopez s'est imposée 15-9 / 15-13 face au duo Xabi Barandika et Thibault Basque.

Dans la deuxième partie de qualification qui s'est déroulée ce jeudi soir Inaki Osa Goikoetxea et Inza Txabi étaient opposés à Ludovic Laduche et Unai Leke. Une partie un peu moins accrochée que la première avec une première manche gagnée par Goikoetxea / Txabi (15-11) et qui ont enfoncé le clou en suivant (15-6).

Prochaines rencontres le 18 avril, toujours avec des parties qualificatives. ► le programme de la compétition