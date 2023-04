Les résultats des premières demi-finales du Cesta All Star de Saint-Jean-de-Luz

Le Cesta All Star se poursuit jusqu'au 4 mai prochain

Après les phases de qualification qui se sont déroulées la semaine dernière au Jai Alai de Saint-Jean-de-Luz, place aux demi-finales !

Lors de la première partie féminine de la compétition, Oihana Sorozabal et Arai Lejardi ont vaincu en trois manches la paire Maite Ortiz / Romane Mercadier (15-6 / 10-15 / 5-1). Le résumé de la partie est à retrouve en vidéo ci-dessous.

ⓘ Publicité

Une demi-finale masculine encore plus accrochée

Dans un Jai Alai bien garni, la première manche a été remportée par Inaki Goikoetchea et Txabi Inza 15-9. La seconde manche a finalement été arrachée par Jean Olharan et David Minvielle (15-12) poussant Goikoetchea et Inza à la manche décisive. Ces deux derniers ne se sont pas fait prier pour terminer le travail (5-0). Le résumé de la partie est à retrouve en vidéo ci-dessous.

Prochaines rencontres le 28 avril, pour la suite des phases finales. ► le programme de la compétition