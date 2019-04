Les résultats sports dans le Poitou

Poitou-Charentes, France

En sports, déception pour les équipes du Poitou hier. En handball, les filles de Celles sur belle se sont inclinées 27 à 24 en demi-finale de Coupe de France face à Brest. Une équipe qui évolue une division au dessus du HBC Celles.

Handball : une défaite cruelle

Pour l'entraîneur Pablo Morel, et pour ses joueuses, c'est une défaite d'autant plus difficile à digérer qu'elles ont mené pendant 55 minutes.

"On a rien à se reprocher, Brest a retrouvé son élan dans les 5 dernières minutes. C'est cruel, mais avec le recul, on se dira qu'on a vécu un beau moment".

Pablo Morel qui en profite au passage pour remercier les 150 supporters Deux-Sévriens ayant fait le déplacement jusqu'en Bretagne pour les soutenir.

En Hockey, Les dragons balayés par Epinal

En Hockey : défaite également pour les Dragons de Poitiers. Poitiers qui s'est incliné à Epinal en quarts de finale aller des playoffs de 3ème division. Et là le score est sans appel : 2 à 18 ! Pour Ronan Nedelec, le président du club s'est efforcé d'y croire comme tous les poitevins, mais pas facile face à un club de cette envergure. Pour lui, vu le travail effectué ces 3 dernières années, Poitiers ne méritait pas ça.

"Il ne faut pas s'arrêter au score. Epinal, c'est le futur champion de France. Epinal c'est un club qui évoluait l'an dernier en ligue Magnus, le plus haut niveau français, qui a été rétrogradé pour raisons financières mais qui a su garder une partie de son effectif".

On a donc pu voir hier à Poitiers des joueurs du plus haut niveau français. Et c'est ce que retient le club ce dimanche.

Du rugby féminin au programme à Niort

A suivre jusqu'à 17h cet après-midi : du rugby féminin à Niort. Le stade Espinassou accueille les phases finales régionales des séniors femmes et cadettes pour le "bouclier du terroir". 165 athlètes au total, dont les joueuses de Niort. De leur côté, les séniors masculins eux joueront leur dernier déplacement de la saison à St Jean d'Angély. Coup d'envoi : à 15h.