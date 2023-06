Les Sables d'Olonne accueilleront les prochains mondiaux de Stand-Up Paddle et Paddleboard

Les prochains championnats du monde de Stand-Up Paddle et de Paddleboard auront lieu aux Sables d'Olonne en Vendée du 25 septembre au 2 octobre 2023. Au moins 40 nations sont attendues avec 15 titres internationaux à gagner.

ⓘ Publicité

"La France se situe bien au niveau international dans le paddle, précise Jean-Luc Arassus, vice-président de la Fédération Internationale de Surf, il y a eu quand même trois titres de champions du monde. C'est un sport qui peut se pratiquer assez facilement en famille. Et, puis c'est une façon de se déplacer et de visiter des sites qui sont vraiment très agréables". La sablaise Caroline Angibaud a d'ailleurs marqué la discipline avec huit titres de championne du monde.

Les représentants du Paddle et les élus de Vendée après l'annonce © Radio France - Yves-René Tapon

"La baie des Sables d'Olonne est un spot idéal, pour Pascal Caduc, Président des Sables surf organisation, à la fois pour faire de la longue distance, mais aussi de la vague, parce que l'on a beaucoup de padleurs en vagues. On a aussi la baie de Tanchet, qui est le spot de surf européen.

"Physiquement, c'est un sport hyper complet", Léna vendeuse

En France, le Stand Up Paddle compte plus d’un million de pratiquants, dont 50.000 en pratique régulière. Et, la discipline pèse 30% des ventes des rayons nautiques. **"**Vous pouvez aller au bord du lac ou dans les marais de la Gachère, à Brétignolles sur les spots, tout le monde peut en faire. Il faut juste savoir nager. C'est assez familial. On va juste adapter le volume du paddle, la largeur, le poids. Et, puis ça gaine, donc physiquement, c'est un sport hyper complet" souligne Léna vendeuse au Décathlon de La Roche-sur-Yon.

Les défenseurs du Paddle, sous-discipline du surf, rêvent désormais de le voir devenir sport olympique aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

Léna au rayon paddle du Décathlon de La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-René Tapon

loading

loading