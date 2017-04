Les salariés de Sigma informatique courent le marathon de Nantes ce week end

Parmi les engagés des Foulées de l'éléphant, du semi et du marathon de Nantes, il y a 41 salariés de Sigma informatique. Ils s’entraînent ensemble plusieurs fois par semaine et ils courent aux couleurs de leur entreprise ce week end.

On verra les tee-shirts aux couleurs de leurs entreprises ce week end parmi les coureurs des Foulées de l'éléphant, du semi et du marathon dans les rues de Nantes ! Parce que courir pour sa boîte, ça se fait de plus en plus, comme s’entraîner entre collègues.

L'idée, c'est de s'aérer la tête entre midi et deux et de faire des courses plusieurs fois dans l'année

Par exemple chez Sigma informatique à La-Chappelle-sur-Erdre. Ils sont 76 à courir ensemble, plusieurs fois par semaine, dont 41 qui participent au marathon de Nantes ce week-end (17 sur les foulées, 19 sur le semi et 5 sur le marathon). Stéphane Papin chapeaute ce groupe de coureurs, ce groupe Team Défi sport. "On a quand même un travail en poste assez assis, derrière un ordinateur, ici chez Sigma, donc ça fait du bien de prendre l'air et de se bouger un peu. L'idée, c'est de s'aérer la tête entre midi et deux et de faire une séance de sport mais aussi de capitaliser sur ces entrainement et de faire des courses plusieurs fois dans l'année".

"S'aérer la tête entre midi et deux et capitaliser sur ces entraînements pour faire plusieurs courses par an" - Stéphane Papin Partager le son sur : Copier

Il faut assurer, surtout quand on porte les couleurs de son entreprise !

C'est comme ça qu'Ibtissem et Lauriane vont courir leur premier semi-marathon. Les deux jeunes femmes sont un peu stressées, il faut dire qu'une question est revenue en boucle dans les couloirs cette semaine : alors, tu cours ce week end ? "La pression monte ! Va falloir assurer, surtout quand on porte les couleurs de son entreprise !" Pour assurer, elles s’entraînent toutes les deux plusieurs fois par semaine depuis plusieurs mois : "on se vide la tête, ça permet d'évacuer le stress et de repartir sur des ondes pour le reste de la journée". Elles courent environ une heure à chaque sortie. "On a la chance d'être juste à côté de l'Erdre, d'avoir des douches et un équipement fournit par notre entreprise, ça aurait été dommage de rater une telle opportunité", glisse Lauriane.

C'est une grande aventure qu'on va vivre tous ensemble

Et ces séances de course à pied entre collègues n'ont pas que des avantages physiques. Les deux jeunes femmes ont fait la connaissance de collègues qu'elles n'avaient jamais croisé dans leur entreprise de 800 salariés. "Ça nous ouvre des portes pour de nouveaux projets. On se rend compte que certaines personnes ont des compétences qu'on aurait pas soupçonnées". Et puis tomber le costume pour le remplacer par un short, ça crée des liens... différents. "Ça nous permet de partager des valeurs enthousiasmantes, cette émulation entre collègue, c'est vraiment un moment sympathique". Et un gros plus, en course, surtout quand on court son premier semi-marathon comme Ibtissem : "c'est une grande aventure qu'on vit tous ensemble et il y a vraiment des valeurs de solidarité que j'apprécie".

Et ça fait des sujets de conversation au retour du week end. Ibtissem, Lauriane et Stéphane anticipent déjà les questions de l'après course : "alors, pas trop mal ? Tu as fait combien ?"

Collègues, Ibtissem et Lauriane vont courir ensemble leur premier semi-marathon Partager le son sur : Copier

France Bleu Loire Océan sera en direct des Foulées de l'éléphant ce samedi soir de 19h à 23h et de 8h à 12h30 ce dimanche matin pour le semi et le marathon.

►►► Sur le même sujet : les infos circulation autour du marathon de Nantes.