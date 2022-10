Les sélections basques de pelote et de surf pourront concourir au niveau international

"Un premier pas important. Une étape historique." C'est par ses mots que le président du PNV, Andoni Ortuzar, a qualifié l'amendement déposé dans la future Loi sur les Sports, débattue en ce moment au Congrès espagnol. Ainsi, les équipes basques de pelote et de surf, et comme convenu, d'autres sports "avec des racines historiques et sociales", pourront concourir officiellement au niveau international, une fois la nouvelle le texte approuvé au Congrès des députés.

Le résultat des négociations entre le Parti Nationaliste Basque et le gouvernement espagnol qui n'a pas de majorité au Congrès à Madrid. Le PSOE a donc besoin des voix des députés basques notamment pour faire voter son budget. En contrepartie du soutien parlementaire des élus abertzale à Madrid, l'executif espagnol a accepté de modifier la loi sur le sport. Les nouvelles sélections basques de surf et de pelote seront limitées pour l'instant aux sportifs des trois provinces de la Communauté Autonomes Basque : Gipuzkoa, Biscaye et Alava. Il y a quelques jours, alors que s'ouvrait le Mondial de Biarritz Pays Basque 2022, plusieurs joueurs de pelote ont demandé à Durango et à Biarritz la création et la reconnaissance d'une sélection basque .

Changer les statuts de la FIPV

"Je ne vais pas vous mentir en disant que je viens de l'apprendre, ce n'est donc pas une surprise mais je ne vais pas réagir, assure Xavier Cazaubon, le président de la Fédération Internationale de Pelote Basque (FIPV). Si le cours parlementaire arrive à bon port, parce que là ce n'est encore que les prémices du processus, etc, il faudra changer les statuts de la fédération internationale. Il faudrait changer les statuts de la Fédération internationale oui. Avec la nécessité de réunir 66% des voix en assemblée générale, afin de les modifier." Une première étape réalisable avant le mois de décembre. Avant l'officialisation de Bilbao comme ville des championnats du monde de pelote en 2030 ? "Vous verrez le 27 octobre", répond-il. Ce jeudi, la FIPV tient son assemblée nationale à Cambo-les-Bains.

Une annonce qui n'a pas manqué de faire du bruit. Après l'annonce du PNB, en Espagne, la droite (Partido Popular) et l'extrême droite (Vox) sont furieuses. La gauche abertzale déplore que l'accord ne prenne pas en compte d'autres sports comme le tir à la corde et surtout le football. Des recours sont envisageables devant le Conseil constitutionnel et le Conseil Suprême.

Une sélection espagnole affaiblie ?

La Fédération qui aurait le plus à perdre est l'espagnole, présidée par Julián García Angulo. "Nous jouons la Coupe du monde. Je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour rendre nerveux nos sportifs. Je dois d'abord me renseigner sur les mesures prises. Je suis socialiste, j'ai une carte du parti (PSOE) et je ne savais pas ce qui s'était passé, même si je savais qu'un pacte avait été conclu entre Pedro Sanchez et le PNV, il y a trois ans [...] Annoncer quelque chose est très simple, mais le faire appliquer derrière sera autre chose... Je ne sais pas si cela peut être une bonne ou une mauvaise chose. D'autant qu'en ce moment, la Fédération du Pays Basque n'est pas intégrée à la Fédération espagnole, elle reste irréalisable pour une partie. Puis, le dernier mot viendra sans doute du Conseil Supérieur du Sport (Consejo Superior del Deporte) et de la FIPV, notamment pour définir les modalités ? Allons-nous jouer avec des communautés ? En Argentine ce sont des provinces, puis il y a les États-Unis. Qui joue ou ne joue pas."

"Les athlètes d'Euskadi représentent aujourd'hui 30% du contingent de la sélection espagnole. La plus abondante vient de Navarre, ensuite les Îles Canaries avec la gomme, puis les Riojanos. Une sélection basque dominerait-elle tout ? Dans certaines spécialités, elle gagnerait sans doute, dans d'autres ce ne serait pas le cas... mais tout cela prendra du temps."