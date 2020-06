Les vallées de la Loue et du Lison (25) : terrain de jeux formidable !

"Les repaires de la Loue & du Lison", proposent le gîte, le couvert et des activités de plein air et même sous terre.

"Les vallées de la Loue et du Lison" : un terrain de jeux formidable ! Pour deux, pour quatre, ou pour 36 personnes, Les Repaires vous accueillent pour une étape, un week-end sportif, une cousinade au grand air. En plus de vous proposer un hébergement (en gîte ou cabane), l'équipe des "repaires" vous propose des sorties via ferrata, canyoning, spéléo et randonnée (sortie à la journée ou sur quelques jours)

Christine Alfroi "les REPAIRE DU LISON" Copier

Les gîtes sont situés à Nans-sous-Sainte-Anne et Cléron, les réservations se font en passant par le site officiel des "repaires". Pour les sorties, suffit de demander, la plupart des activités sont accessibles dès 6 ans. Location de matériel sur place. Les sorties sont assurées par des professionnels diplômés, laissez-vous guider, pas besoin d'être un grand sportif. Amusez vous bien !