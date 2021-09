Lescar : Le Vitalsport, trouvez ce week-end l'activité sportive de votre rentrée

L'événement "Le Vitalsport" est de retour en cette rentrée au Décathlon Pau Lescar, samedi 4 et dimanche 5 septembre. Ces deux journées sont l'occasion de trouver le sport qui vous correspond pour bien commencer l'année. Des initiations gratuites vous sont proposées tout au long du week-end.

Le Vitalsport a lieu samedi 4 et dimanche 5 octobre au Décathlon Pau Lescar

La rentrée est souvent la période où l'on se cherche de nouvelles activités. Si vous recherchez une activité sportive pour la rentrée ? Le Vitalsport est de retour au Decathlon Pau Lescar ! Que ce soit une activité pour vous ou pour vos enfants, avec le Vitalsport, trouver le sport qui nous convient devient un jeu !

Pour la 6ème année, le Vitalsport aura lieu au Decathlon Pau Lescar le samedi 4 septembre 2021 de 9h à 19h et le dimanche 5 septembre 202 1 de 10h à 18h. Lors de cet événement, vous pourrez vous initier gratuitement à plus d'une quarantaine de sports différents : kendo, l’équitation, tir à l’arc … Le Vitalsport est l'occasion de partager un moment convivial avec des passionnés de sport, et des éducateurs diplômés.

L'événement est accessible à tous, quelque soit votre âge, que vous soyez sportif, sportif débutant ou confirmé. Vous aurez l'occasion de tester différents sports et qui sait, trouver le sport qui vous convient !

Le Vitalsport est un événement est gratuit. Vous pourrez profitez de cet événement grâce à votre pass sanitaire et au port du masque. Toutes les précautions sanitaires seront prises pour vous permettre de passer un journée en famille : gel hydroalcoolique à votre disposition et matériel sportif désinfecté après chaque utilisation. Cet événement est gratuit.