Ligier European Series : le pilote mayennais Natan Bihel passe à côté de la victoire sur le circuit du Mans

Pas de victoire sur le mythique circuit du Mans pour le pilote mayennais Natan Bihel. Dans le cadre des 24 Heures du Mans, la troisième manche du Ligier European Series se déroulait vendredi et samedi.

Lors de la première course, Natan Bihel est parti en sixième position. Le jeune pilote se classe troisième et n'était pas très satisfait de sa course. Ce samedi, Bihel s'est élancé en troisième position et il a pu grapiller une place en se classant deuxième à l'issue des cinquante minutes d'une course musclée.

A mi-saison, le Mayennais conserve sa deuxième place au classement provisoire du championnat.

La prochaine manche se déroulera sur le circuit de Monza en Italie les 1er et 2 juillet 2022.