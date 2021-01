Ligue Magnus : les Dragons de Rouen veulent rester en haut du tableau

Après un début de saison hachée à cause du covid-19, du confinement où tout le mois de novembre 2020 la Ligue Magnus a été arrêtée, et la trêve hivernale, les Dragons de Rouen sont de retour ce week-end pour une double confrontation à Anglet ce samedi et ce dimanche.

Enchaîner les matchs

Les yeux des Dragons sont tournés vers cette année 2021. "Même si ça fait quatre mois que la saison a commencé, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle ait totalement commencée. On a joué six, sept matchs depuis début octobre, ce n'est pas beaucoup. On a hâte que les maths s'enchaînent, qu'ils puissent s'enchaîner. On a hâte que ça reprenne à un vrai rythme", se réjouit Enzo Cantagallo, jeune défenseur de 22 ans de cette formation rouennaise.

Du rythme, il va falloir en trouver pour aborder cette deuxième partie de saison. "Le calendrier va vraiment être serré. On va faire trois quatre matchs par semaine. Il y aura beaucoup de rythme", détaille Fabrice Lhenry, l'entraîneur. "_On se prépare vraiment bien physiquement pour encaisser toute cette charge de travail, ces matchs à répétition, pour avoir le moins de blessés possibles déjà et enchaîner sur une bonne intensité tous ces match_s".

Avec sept matchs victoires sur les sept premiers matchs de la saison, les Dragons espèrent rester en tête du championnat. "L'espoir c'est finir premier du championnat parce que l'on ne sait pas s'il y aura des plays-off. C'est vraiment l'objectif primordial. Pour l'instant, ça a été respecté. Mais on ne veut vraiment pas perdre de points en route bêtement, ça va vraiment être le but dès la reprise", conclut Fabrice Lhenry.