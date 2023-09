Lignières : le pôle du cheval et de l'âne en course pour les J.O

Et on ne manque pas d'ambition puisqu'on vise même les meilleurs : les Néo-Zélandais, mais rien n'est encore fait. Ce serait un séjour d'une dizaine de jours, juste avant les jeux, pour une douzaine de cavaliers et autant de chevaux... mais la concurrence est rude. Le pôle du cheval et de l'âne dispose d'atouts appréciables qui en font un lieu unique, assure Richard Boudet, vice-président du conseil départemental du Cher : " On propose quelque chose qui est unique en France. Sur un même lieu, une carrière olympique, des carrières de détente avec un sol particulièrement adapté pour les chevaux en Toubin-Clément. Il y a le parcours de cross et puis vous avez toujours sur ce même lieu, un hippodrome. Cela en fait vraiment un plus pour les cavaliers. "

La carrière du pôle du cheval et de l'âne de Lignières mesure 100 mètres de long sur 80 de large © Radio France - Michel Benoit

L'hippodrome avec sa piste de 1.600 mètres peut être un outil utile pour faciliter l'entraînement des cavaliers : " Sur le concours complet des jeux olympiques, vous avez un parcours de cross qui va faire 6000 mètres, rappelle Emmanuel Lagarde, président de la société des courses de Lignières. Il faut que les chevaux aient du fond et de la vitesse. On leur propose donc un endroit où ils pourront galoper vite, sans se blesser, sur une piste dont on connait la distance. On va pouvoir maîtriser la vitesse. On pourra y mettre des obstacles s'ils le souhaitent. On leur propose une grande souplesse dans l'utilisation des installations."

Emmanuel Lagarde, président de la société des courses de Lignières © Radio France - Michel Benoit

Cette concentration des équipements amène plus de confort pour les équipes. C'est mieux aussi pour la sécurité des chevaux : " Cela évite de les faire monter tous les jours dans des camions avec des risque d'accident à la montée ou à la descente. On est plus serein, poursuit Emmanuel Lagarde. Et le pôle du cheval et de l'âne, ce n'est pas non plus au milieu de rien. La campagne est magnifique, mais on fait quelques kilomètres avec sa voiture et on peut aller au restaurant par exemple. On peut aussi faire venir un traiteur. Il y a des salles qui sont conviviales. "

Les hébergements sont très récents © Radio France - Michel Benoit

Le pôle du cheval et de l'âne propose également, sur 130 hectares, des hébergements dans des chalets climatisés. Il y a même une piscine. Beaucoup d'équipes pourraient être tentées par la Normandie, pas très loin non plus de Versailles. Le pôle du cheval et de l'âne de Lignières espère convaincre une première équipe d'ici une quinzaine de jours.