Lignières : un concours complet d'équitation extrêmement relevé cette année

Lignières, France

225 cavaliers participent au concours complet international de Lignières auxquels s'ajoutent les 25 cavaliers de l'Event Rider Masters. Cet Event Rider Masters (ERM) est la compétition la mieux dotée du circuit équestre puisque le gagnant empoche 30.000 euros. Douze des vingt meilleurs cavaliers mondiaux sont donc présents à Lignières. Ce concours constitue la dernière des six manches de cet ERM. C'est donc un joli coup pour le pôle du cheval et de l'âne de Lignières.

L'hippodrome de Lignières (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Cet Event Rider Masters se déroule dans cinq pays : deux courses en Angleterre, une en Belgique, une en Allemagne, une en Irlande et la dernière, cette année à Lignières qui décidera du podium. Pour l'instant, les cavaliers de l'univers austral dominent la compétition : " Le plus fort sera Christopher Burton, l'australien, annonce Jim O'Toole, directeur de l'Event Rider Masters. Il faut aussi de méfier de la néo-zélandaise Jonell Price." Le français Grieg Le Coz se tient également en embuscade à la troisième place du classement provisoire avec seulement 5 points de retard.

La piste de Lignières aménagée pour le concours complet international. © Radio France - Michel Benoit

Les organisateurs ont choisi Lignières, affirment-ils, pour l'enthousiasme de l'équipe et la qualité des installations et de la piste. Ils n'excluent pas d'y revenir de façon pérenne si cela se passe bien cette année. La ruralité du Berry n'est pas un obstacle pour les cavaliers habitués à dormir près de leurs chevaux dans leur camion. Les gîtes et chambres d'hôtes affichent complet autour de Lignières. L'épreuve sera retransmise dans 110 pays. On estime à plus de trois millions le nombre de téléspectateurs. Un beau coup de pub pour le Berry. L'accès aux compétitions : dressage, cross et saut d'obstacle est gratuit pour le public.