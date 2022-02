Ligue féminine de handball : Mérignac veut convaincre et séduire face à Brest

Nanties d'un petit matelas d'avance dans la course au maintien, les Mérignacaises espèrent pousser ce mercredi (20h30) l'ogre breton et ses championnes olympiques dans leurs retranchements. Pour montrer qu'elles grandissent.

Après deux années en mode Covid, le Mérignac Handball a décidé de s'afficher à l'occasion de cette 15ème journée. L'équipe quitte sa salle Coubertin et ses 350 places pour la salle Jean Dauguet, sur la rive droite de Bordeaux, où 1500 supporters sont attendus.

"C'est sûr qu'il y a une opération promotion, reconnaît l'entraîneur Christophe Chagnard. La problématique c'est que les gens viennent voir Brest et j'espère qu'ils verront Mérignac."

Etre acteur du match

Face aux tenantes du titre et finalistes de la Ligue des Champions, la marche est très haute et la défaite (33-24) au match aller a confirmé la différence de potentiel et d'expérience. Mais avec une 10ème place, les Foudroyantes ont creusé l'écart avec leurs poursuivantes et peuvent se permettre de lâcher les chevaux. Sans arrières pensées.

La capitaine du MHB, Julie Dazet © Maxppp - Maxppp

"On n'a rien à perdre face à une équipe comme ça, explique la capitaine Julie Dazet. Je trouve que c'est intéressant de les jouer parce que ça va nous pousser à élever notre niveau de jeu. Moi j'ai envie qu'on les fasse ch..."

Encore frustré par les défaites d'un but concédées face à Nantes puis Besançon, Christophe Chagnard voudrait que son équipe soit actrice de cette rencontre de gala. "Ça doit être l'objectif d'avancer, de grandir et de viser plus haut de saison en saison. On a fait un petit pas mais le chemin est encore très long. On a battu les quatre équipes qui sont derrière nous mais on n'a pas eu de victoire significative contre une plus grosse équipe que nous, typiquement une équipe européenne."

L'Europe, ce n'est pas pour tout de suite mais Mérignac veut continuer à convaincre et séduire ce mercredi dans une salle où en 2015, l'Union Mios Biganos-Bègles d'Emmanuel Mayonnade avait soulevé la Challenge Cup.