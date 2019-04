Ligue Magnus - Boxers de Bordeaux : 5 hockeyeurs reconduits pour la saison 2019/2020

Bordeaux, France

La saison 2019/2020 a déjà commencé pour les Boxers de Bordeaux. Olivier Dimet va succéder à Philippe Bozon comme entraîneur. Et 5 hockeyeurs ont été reconduits : les défenseurs Jonathan Janil et Maxime Moisand, et les attaquants Victor Barbero, Julien Guillaume et Alexandre Mulle.

Deux défenseurs...

Maxime Moisand, le capitaine des Boxers, va démarrer sa quatrième saison à Bordeaux. C'est le défenseur le plus discipliné et le moins pénalisé de l'équipe avec seulement 14 minutes de punition en 46 matches l'an dernier.

Jonathan Janil, pièce maîtresse en équipe de France et leader de vestiaire, entamera sa cinquième saison avec les Boxers. Il a récolté 15 points en 47 matches la saison passée, terminant troisième pointeur des défenseurs de Bordeaux.

... et trois attaquants

Victor Barbero avait choisi Bordeaux pour son retour en France après 12 ans passées en Suisse. Et il a été la saison passée, le quatrième meilleur attaquant des Boxers.

Julien Guillaume, 23 ans, avait établi avec 7 buts, le nouveau record de sa carrière, avec Bordeaux l'an dernier.

Et Alexandre Mulle avait débarqué d'Epinal l'an passé. Il a fait trembler les filets à 10 reprises (le cinquième total de l'équipe).

Les Boxers de Bordeaux avaient été éliminé mi-mars, au stade des 1/4 de finale des play-offs de la Ligue Magnus par les Gothiques d'Amiens.