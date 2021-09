Ligue Magnus – Boxers de Bordeaux : « On a été prudent » explique le président

Après deux saisons tronquées par le Covid, la Ligue Magnus espère voir le championnat aller enfin jusqu’à son terme. Les Boxers se présentent sur la ligne de départ avec un budget réduit de 300 000 euros, une équipe rajeunie mais la ferme intention d’aller accrocher les playoffs.

France Bleu Gironde : vous allez enfin retrouver le public de Mériadeck…

Thierry Parienty : On est ravi de pouvoir compter sur nos partisans. On sera entre 1500 et 2000, soit une affluence classique pour un mois de septembre. On est ravi de repartir avec eux sur une nouvelle saison.

Vous avez fait passer le budget de 2,2 à 1,9 millions d’euros. Le choix de la raison ?

Ce budget, on l’a fait il y a six mois. En plus, on finissait un exercice légèrement en déficit. On a été prudent, ce qui ne veut pas dire qu’on a une mauvaise équipe bien au contraire. On a une équipe qui est très jeune, qui va se battre, qui va se donner les moyens de réussir. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu autant de Bordelais dans l’équipe. Ils vont tout donner et aller chercher les trois points face à Mulhouse.

Neuf départs, sept arrivées dans l’effectif et le choix de mettre en avant les talents de votre formation ?

On voulait s’inscrire dans la formation pour permettre aux jeunes de pouvoir évoluer aussi en Ligue Magnus et de pouvoir s’inscrire avec nous dans la durée. C’est Stéphane Tartari le manageur qui reprend ce dossier formation, cette colonne vertébrale. Avec lui, beaucoup de joueurs actuels qui vont intervenir auprès des jeunes. C’est un partage très important pour nous, pour pouvoir avoir une identité club.

Thierry Parienty, le président des Boxers de Bordeaux. © Radio France - Arnaud Carré

Qui dit jeunesse, dit nécessité d’être un peu patient ?

Oui il faudra être patient. Ils vont tenter des choses, se battre, mouiller le maillot, probablement faire des erreurs. A nous de les encourager et surtout de les voir progresser de match en match.

Où vous situez-vous par rapport à la concurrence ?

On se situe dans le deuxième tiers. L’objectif c’est d’atteindre les playoffs. Le déficit est largement inférieur aux autres années donc il n’y a vraiment aucun risque par rapport à la pérennité du club, bien au contraire. On a pris le parti d’être prudent cette année. La concurrence est un peu plus forte que les années précédentes. Je dirais qu’il y a un tassement vers le haut, ce qui est plutôt bien. Ça va être des matches serrés, il n’y a plus de petites équipes en Ligue Magnus. On va voir comment se passe ce début de championnat.