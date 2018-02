France Bleu : le paradoxe de cette dernière journée, c'est que vous pourriez être mieux classé en perdant qu'en gagnant...*

Maxime Moisand : Déjà, on va gagner notre match et puis on verra ce qu'on ne contrôle pas. Il faut prendre les trois points. Il y a beaucoup de possibilités, certaines qui nous arrangent, d'autres un peu moins. On va déjà faire le boulot. Ensuite on fera les comptes.

Ce match, c'est une dernière répétition avant les playoffs ?

Oui, finir cette saison sur une victoire permettrait d'engranger de la confiance. On a gagné à Rouen avant la trêve. On a fait un gros travail physique, on s'est préparé comme il fallait pour clôturer la phase régulière et on se tient prêt pour les playoffs.

On vous attendait un peu plus haut au classement...

Le résultat est très décevant par rapport à la qualité de l'effectif et aux ambitions du club. Mais l'avantage des playoffs, c'est qu'une nouvelle saison commence. On démarre sur une page blanche et tout peut arriver. Ce serait idéal d'éviter Grenoble ou Rouen en quart de finale. Mais on peut battre tout le monde, on l'a montré même si on a eu des problèmes de régularité. On a gagné deux fois à Rouen, on a gagné à Gap. L'important c'est de démarrer ces playoffs plein de confiance et surtout arrêter de réfléchir et jouer au hockey.

Parmi les possibilités en quart de finale, des retrouvailles avec Gap, actuel 3ème du championnat. © Radio France - Justine Hamon

L'équipe a envie de montrer qu'elle vaut mieux ?

Bien sûr. C'est très frustrant. On sait les qualités de cette équipe, on le sait nous dans le vestiaire. On a eu du mal à le montrer tout au long de la saison et on a eu beaucoup de matches largement à notre portée et où on n'a pas fait ce qu'il fallait. Contre les grosses équipes, on s'est toujours plus ou moins 'présenté' mais dès que les matches étaient plus a notre portée, on a eu du mal à être sérieux et à avoir un instinct tueur. C'est ce qui nous a manqué cette année. Les playoffs c'est différent, c'est la dernière ligne droite, c'est le moment de se donner à fond. On verra jusqu'où on peut aller.

Les Boxers ne se font pas assez violence ?

Je ne sais pas. Des problèmes de confiance, de sur-confiance...Si on avait eu toutes les réponses, on aurait pu rectifier le tir. On a eu de bonnes périodes et de bien moins bonnes. On veut vraiment écrire une belle histoire sur les matches qu'il reste à jouer.

*Actuellement 6èmes, à égalité avec Angers et à trois points de Lyon, les Boxers seront devant les Angevins en cas d'égalité de points entre les deux clubs mais termineraient 7èmes en cas d'égalité à trois.