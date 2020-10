Ligue Magnus - Boxers de Bordeaux : cette décision, "on la trouve injuste"

France Bleu : comment qualifieriez-vous la semaine que vous venez de vivre ?

Thierry Parienty : une semaine agitée où on savait qu'il fallait qu'on s'adapte constamment. Cette semaine, ça a été vraiment beaucoup plus difficile que les autres. On n'a pas pu s'entraîner. Au début, on ne pouvait pas jouer à domicile. On attend les réponses, mais on va se présenter ce soir à Anglet.

Ça a commencé avec la matinée de lundi où vous attendiez une réponse de la Préfecture avant de devoir, dans l'après-midi, annuler votre match face à Gap?

Oui, tout à fait. Ça a commencé lundi, où on attendait la réponse depuis vendredi sur la tenue de notre premier match à domicile pour mardi. Et puis finalement, la veille, à 16 heures ou 15 heures, on a appris qu'on ne pouvait pas jouer et le lendemain, on a appris qu'on pourrait potentiellement jouer. Ce n'était pas possible pour le mardi soir, mais probablement pour le prochain match contre Amiens le 9 octobre, sous réserve de validation du protocole sanitaire.

C'est une orientation qu'a choisie pour l'instant Madame la Préfète. Pour autant, on ne la comprend pas. On l'applique, évidemment, mais on ne la comprend pas. Et on la trouve injuste.

Vous comprenez cette situation? Vous êtes le seul club de Ligue Magnus soumis à de telles restrictions.

On sait qu’aujourd'hui, avec le Covid, le pouvoir est local. On a du mal à comprendre pourquoi plus à Bordeaux, qu’à Marseille, à Rouen ou à Nice qui sont dans les mêmes dispositions que nous par rapport au Covid. C'est une orientation qu'a choisie pour l'instant Madame la Préfète. Pour autant, on ne la comprend pas. On l'applique, évidemment, mais on ne la comprend pas. Et on la trouve injuste.

Comme beaucoup de présidents de clubs, Thierry Parienty doit constamment s'adapter (photo Archives). © Radio France - Aurélie Bambuck

Comment les Boxers ont-ils préparé le derby en terre basque?

On l'a préparé difficilement puisque ça a été un peu les montagnes russes cette semaine. On vient d’en parler, mais on est parti plus tôt pour s'entraîner ce matin (ndlr : vendredi matin)à Anglet. Maintenant, ça reste du sport et on est encore plus content qu'avant de jouer. Je n'ai aucun doute qu'on sera motivé ce soir.

S'adapter, faire le dos rond en attendant des jours meilleurs, c'est un peu la philosophie au jour le jour ?

On a une vision à beaucoup plus court terme, que ce soit sportive, économique et financière. On savait qu'il fallait s'adapter. Donc, on va tout faire maintenant pour s'adapter. Maintenant, c'est un vrai équilibre. C’est une une découverte pour tout le monde aujourd'hui. On a été les premiers à avoir des cas de Covid. Ensuite, on est les premiers à ne plus pouvoir s'entraîner. On a été un des premiers départements à passer en rouge écarlate. J'ai l'impression que l'on sera probablement et je l’espère un des premiers à sortir de toute cette turbulence.