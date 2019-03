Ligue Magnus - Boxers de Bordeaux : forcer le destin à Amiens

Les Boxers et les Gothiques se retrouvent ce mardi (20h) en Picardie pour le septième et dernier match de leur quart de finale. Pour entrer dans le dernier carré, Bordeaux va devoir réaliser un nouvel exploit au Coliseum.

Bordeaux, France

C'est le septième rendez-vous en douze jours mais cette fois, c'est sûr, c'est le dernier. Un match capital que Bordeaux a voulu préparer au mieux en s'infligeant le trajet en bus jusqu'à Amiens dès dimanche soir.

Digérer la claque (0-4) reçue à Mériadeck, soigner les bobos, tout faire pour bien récupérer, repartir au combat et jouer une saison entière sur un seul match. C'est le défi que doivent relever les joueurs de Philippe Bozon.

L'entraîneur des Boxers, Philippe Bozon, n'est pas étonné par ce scénario à rebondissements. © Radio France - Arnaud Carré

"C'est ce qui a de plus excitant à jouer dans notre sport. C'est ça les playoffs. Il fallait au début de la série s'attendre à ce genre de scénario."

Gagner au Coliseum, les Boxers l'ont déjà fait. En phase régulière et deux fois pendant ce quart de finale. Peut-être plus à l'aise dans le jeu de contre, l'équipe girondine sait que pour elle, jouer à l'extérieur n'est pas forcément synonyme de handicap. "Si on regarde les stats, c'est ça, concède l'attaquant Alexandre Mulle. Après, ils ont l'avantage sur ce dernier match. Mais on a déjà gagné deux fois là-bas. On va aller chercher une troisième victoire."

Mais les Gothiques ont peut-être fait le plus dur en venant égaliser à Mériadeck. Et leur capitaine Jonathan Narbonne veut à tout prix aller chercher ce ticket pour la demi-finale. "Si tu demandes à n'importe qui dans le vestiaire, on va te dire oui. Mais si tu poses la même question à Bordeaux, ils vont dire la même chose. Si certains n'ont pas envie, je crois qu'ils ont un petit problème là haut."

L'an dernier en demi-finale et dans la même situation, les Boxers n'avaient pas su forcer leur destin à Grenoble.