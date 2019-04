Ligue Magnus - Boxers de Bordeaux : nouvelle voix et voie de guérison

Bordeaux, France

Au cours d'une conférence de presse organisée chez l'un de ses partenaires, le club a fait le bilan de la saison écoulée terminée par une élimination en quart de finale face aux Gothiques d'Amiens, présenté son nouveau patron sportif, ses deux premières recrues offensives et ses nouvelles actions pour la rentrée. Ce qu'il faut retenir.

Les finances vont mieux

Épinglé l'été dernier par la CNSCG, ce qui lui a valu notamment un retrait de neuf points au classement, le club a signé un contrat d'objectifs financiers destiné à assainir ses finances. Huit mois plus tard, "le malade est en voie de guérison" assure Thierry Parienty. "On est plutôt sur une pente de redressement, poursuit le président. On n'est pas encore sorti du tunnel parce qu'il faut encore au moins six mois mais on aperçoit la sortie du tunnel."

Thierry Parienty : "On a une feuille de route, on essaie de s'y tenir" Copier

Suffisant pour réussir le prochain passage devant le gendarme financier du hockey sur glace ? "On est en contacts permanents avec eux, on a une feuille de route, on essaie de s'y tenir. Il n'y a pas de raisons d'être inquiets. Il reste encore quelques actions à mener pour coller à l'ensemble des demandes." Les Boxers, présenteront d'ici la mi-juin un budget identique à celui de cette saison.

Dim succède à Boz

Pour remplacer Philippe Bozon qui se consacre désormais à 100% à l'équipe de France, les dirigeants ont fait le choix d'Olivier Dimet. Âgé de 47 ans, cet ancien joueur était depuis sept ans à la tête de l'Hormadi. "Il faut se servir de ce que Philippe a fait. C'est une succession qui n'est pas facile. Philippe a amené beaucoup de rigueur et de professionnalisme. Je vais essayer d'amener ma patte. J'aime que mes équipes jouent avec le palet, ce qui n'empêchera pas de mettre beaucoup de rigueur. Hors de question de casser ce qui a été construit. Ça va se faire dans le temps, on va construire les choses petit à petit pour s'installer durablement dans le haut du tableau."

Brice Lefebure, Stephan Tartari, Olivier Dimet, Guy Dupuis et Thierry Parienty (de gauche à droite). © Radio France - Arnaud Carré

Olivier Dimet : "Hors de question de casser ce qui a été construit." Copier

Olivier Dumet sera épaulé par trois assistants. Julien Desrosiers (attaquants / skills), Guy Dupuis (vidéo / défense) et Brice Lefebure (prépa physique / performance et développement) qui travaillait déjà avec Olivier Dimet à Anglet.

Le mercato

Après avoir annoncé cinq prolongations (Moisand, Janil, Barbero, Guillaume, Mulle), le club a ajouté ce jeudi qu'il conservait sa doublette de gardiens (Fouquerel et Junca) et présenté ses deux premières recrues offensives. Loïk Poudrier, Canadien mais bénéficiaire du statut JFL, a suivi son entraîneur. Quand à Robin Colomban, c'est un jeune à très fort potentiel qui évoluait chez les Rapaces de Gap. Les Boxers est en discussion avec plusieurs joueurs de l'effectif, dont François Paquin, pour prolonger. Côté départs, Peter Valier, Aziz Baazzi et Tanner Glass ne seront plus Bordelais la saison prochaine.

#Transferts2019 | Robin Colomban et @loikpoudrier sont les 2 premières recrues offensives des Boxers pour l'intersaison 2019-2020 !

Le communiqué sur notre site ➡️ https://t.co/zBAjZzzTJa#SLMhockeypic.twitter.com/iEhMk5X9Ht — Boxers de Bordeaux (@BoxersBordeaux) April 11, 2019

Olivier Dimet : "Deux très bons choix" Copier

Fréquentation en baisse

Si les Boxers ont toujours le deuxième public de France derrière Grenoble, il y a eu une petite érosion dans les rangs de leurs supporters. Une baisse de fréquentation de 10% que Thierry Parienty met sur le compte de différents facteurs. La concurrence de l'Arena et de sa riche offre de spectacles, le mouvement des gilets jaunes qui a fortement impacté certaines soirées hivernales, le nombre plus élevé de défaites à domicile cette saison et la politique tarifaire.

Améliorer l'offre de spectacle, c'est aussi un moyen de ramener du monde dans les gradins de Mériadeck. © Radio France - Justine Hamon

La campagne de réabonnement aura lieu du 15 au 30 avril, la campagne destinée aux nouveaux abonnés débutera le 1er mai et une soirée abonnés est prévue le 30 avril. Le club a changé de prestataire billetterie et lancera début mai un application mobile pour faciliter la vie des partisans de Mériadeck.