Ligue Magnus - Boxers de Bordeaux : Tanner Glass raccroche

Après une dernière saison disputée sous le maillot bordelais, l'attaquant canadien va mettre fin à 35 ans à une longue carrière annoncent ce jeudi les Boxers. Et va retrouver les Rangers de New York où il s'occupera du développement des jeunes.

Bordeaux, France

Le public de Mériadeck aura donc été le dernier à le voir patiner, s'agacer, provoquer l'adversaire et aller faire un tour en prison. En septembre dernier, Tanner Glass avait signé ses débuts sous le maillot des Boxers en faisant exploser le plexiglas de la patinoire. Débuts tonitruants

A 35 ans, le Canadien a estimé que son expérience outre-Atlantique ne durerait qu'une année. Pas de deuxième saison en Ligue Magnus pour l'attaquant qui ne rentre pas au pays pour autant.

Selon les Boxers, celui qui a passé onze saisons en NHL avec près de 600 matches au compteur, a décidé de rejoindre les Rangers de New York, club où il a évolué de 2014 à 2016, et s'occupera de l'accompagnement et du développement des jeunes joueurs.